У россиян стали чаще отбирать загранпаспорта на границе 

С мая участились случаи изъятия у россиян загранпаспортов во время прохождения пограничного контроля. Об этом РБК рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Количество изъятий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне. Так, в последней декаде мая мы увидели, что общее количество обращений только среди организованных туристов стало резко возрастать. Было больше 120 таких обращений через турагентов к туроператорам», — сообщил он.

Так, на дополнительную проверку отправляют туристов с ошибками в паспортах. Чаще всего они встречаются в документах старого образца, которые не содержат биометрических данных. В числе самых распространенных ошибок, приводящих к дополнительной проверке и изъятию паспорта — несовпадении в написании ФИО, опечатки в графе «место рождения» и ошибки в датах. Известно также, что недавно изъяли паспорт у россиянки с ошибкой в графе «пол».

«Биометрические паспорта содержат цифровой код и ошибиться там достаточно сложно, потому что данные, которые зашиты в биометрию, переносятся на паспорт, то есть они “подтягиваются” из информационной системы, руками не вводятся», — пояснил руководитель комитета по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

В мае из-за наличия букв «ё» в имени и фамилии проблемы с выездом возникли у москвички Алены Толкачевой — ее не выпустили в Турцию. Тогда девушку завели в отдельную комнату аэропорта, где стали сверять транскрипцию ее имени с транскрипцией в общероссийском паспорте. Когда пограничники обнаружили разночтения, паспорт изъяли.

Ранее МИД России также рекомендовал проверять в загранпаспортах написание имен, в которых есть буквы «е» и «ё», чтобы документ не изъяли на контроле.

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