Туристов предупредили о возможных массовых отказах в выезде за рубеж

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что отказы в выезде за границу из-за ошибок в данных и изъятие паспортов на пограничном контроле могут стать массовыми. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что эта проблема носит «лавинный характер». «Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой ё», — рассказал Мурадян.

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Вице-президент отметил, что в СМИ попала лишь часть случаев, когда россиян не выпускали за границу или изымали паспорт. Он также добавил, что согласно поправкам в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию, которые приняли 1 декабря прошлого года, сотрудники погранслужбы получили право изымать паспорта по восьми критериям, в том числе из-за потрепанного вида документа, технических и орфографических ошибок.

«Всех, кто родился до 1991 года, могут ожидать проблемы. В том числе путают Свердловск и Екатеринбург, Самару и Куйбышев, например. Мы сейчас в АТОР думаем, как донести проблему до федеральной пограничной службы», — добавил Мурадян.

Вице-президент также отметил, что спорить с сотрудниками погранслужбы во время прохождения контроля бесполезно.

«Страдают, как правило, туристы, а не какие-то злоумышленники, пытающиеся проникнуть через границу», — считает Мурадян.

О том, что пограничники стали сверять данные внутреннего российского паспорта с транскрипцией в загранпаспорте, стало известно в мае этого года. Под проверки попадали те, у кого в имени или фамилии присутствует буква «ё». Россиян стали чаще не выпускать из страны и аннулировать паспорта под предлогом неверных данных.

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