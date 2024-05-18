Россияне сталкиваются с проблемами на границе из-за буквы «ё»

Москвичку не выпустили за границу из-за букв «ё» в имени и фамилии. По этой же причине другого россиянина час продержали в нейтральной зоне аэропорта Внуково.

26-летняя Алёна Толкачёва не смогла улететь в Турцию, так как российским пограничникам не понравилось, что ее имя и фамилия написаны через буквы «е», утверждает Baza.

«У Алёны в заграннике было написано Alena, тогда как пограничники утверждали, что в русском языке такого имени Alena (Алена) — нет», — сообщает телеграм-канал.

Толкачёву завели в отдельную комнату, где сотрудники погранслужбы стали проверять транскрипцию. В итоге они пришли к выводу, что имя москвички в загранпаспорте не сходится с именем в общероссийском паспорте. У девушки изъяли загранпаспорт и аннулировали его.

Как пишет Baza, Толкачёва уже несколько раз летала за границу по этому паспорту и раньше, по ее словам, таких проблем не возникало. Кроме того, в Турцию все же смогли улететь ее муж и ребенок, у которых фамилии в документах написаны точно так же.

Толкачёва подала заявление на новый загранпаспорт. Однако, по информации телеграм-канала, в документе ей снова поставили имя Alena, утверждая, что именно так должно быть написано ее имя.

Ранее на этой неделе другого россиянина, прибывшего международным рейсом, более часа продержали в нейтральной зоне аэропорта Внуково. Сотруднику пограничного контроля показалось неправильным написание отчества в его документе, сообщает портал TourDom.ru.

«Пограничник увидел в загранпаспорте мое отчество “Федорович”. Стал требовать российский, чтобы проверить, есть ли там буква ё. У меня документов при себе не оказалось. Не пропускали целый час, запрашивали данные, выясняя, как же у меня на самом деле написано в российском паспорте», — рассказал турист изданию.

Мужчина рассказал, что улетел из России всего пять дней назад и тогда при прохождении контроля вопросов к его отчеству не возникло.

Читать еще Страна без будущего Россияне устали от пропаганды, ждут от Путина окончания войны и боятся повторения судьбы Российской империи

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.