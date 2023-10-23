Сотни непальцев из-за безработицы едут воевать за обе стороны в Украину

Сотни непальцев в поисках заработка отправились воевать в Украину, причем как на российской, так и на украинской сторонах. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на непальских чиновников и родственников уехавших воевать мужчин.

Так, издание публикует историю 30-летнего лаборанта Сандипа Тапалии. Когда Россия вторглась в Украину он потерял работу и активно искал новую. Осенью 2022 года экономическая ситуация в Непале значительно ухудшилась — поток туристов в страну уменьшился, а инфляция выросла. Тогда Тапалия решил отправиться в Россию, поработать там пару лет и уехать в Испанию.

В октябре 2022 года он прилетел в Москву, где устроился работать в цветочный магазин. Однако несколько месяцев спустя он сообщил родным, что заключил контракт с Минобороны. «Я вступил в российскую армию!» — сказал он по телефону сестре. Родственники пытались отговорить Тапалию от такого решения, но он успокаивал их, утверждая, что будет служить медиком. Он также рассказал, что получает 75 тысяч рублей в месяц.

В августе российский офицер сообщил сестре Тапалии о смерти брата. По словам командира, Тапалию похоронили в Иванове месяцем раньше. Сам Тапалия в последнем сообщении родным написал, что «их везут в джунгли» и обещал позвонить им, когда вернется.

Родные других непальцев, заключивших контракт с Минобороны России, рассказали журналистам, что их отправили на передовую после короткого обучения. На фотографиях, которые непальские мужчины присылали родным, видно, как они учатся стрелять из автоматов и управлять дронами.

По данным непальских властей, основная часть непальцев, воюющих в Украине, делают это на российской стороне. В то же время в украинском Иностранном легионе журналистам рассказали, что в его рядах также есть граждане Непала.

В связи с этим руководство страны беспокоится, что непальские мужчины могут встретиться на фронте по разные его стороны «Если такая ситуация сохранится, непальцы будут убивать друг друга в российско-украинской войне», — сказал журналистам член правящей коалиции в парламента Непала Раджендра Байгейн.

Он призвал правительство страны потребовать от российского Минобороны прекратить брать непальцев на службу. Однако, по его мнению, у непальских властей для этого «кишка тонка».

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