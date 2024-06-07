Замглавы Минюста рассказал о разжигающих войну «гей-националистах»

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предупредил об угрозе «гей-национализма» и «гендерной войны».

Он заявил, что сторонники несуществующего «международного движения ЛГБТ», которое российские власти признали экстремистским, становятся «носителями гендерного экстремизма и гей-национализма» и даже «призывают к открытой гендерной войне».

«И не случайно такая вся активность Запада, Америки… ЛГБТ-сообщество, эти персонажи, легко вовлекаются в экстремистскую деятельность и становятся носителями соответствующих идеологических схем и разновидностей экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма», — сказал Свириденко на панельной дискуссии «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития», не уточнив, что он понимает под «гендерным экстремизмом», «гей-национализмом» и «гендерной войной».

Как отмечает «Коммерсантъ», в научной литературе «гендерным экстремизмом» называют совершение противоправных действий, мотивированных ненавистью по признакам половой принадлежности индивида или социальной группы.

Свириденко также рассказал, что Минюст установил точную дату появления в Советском Союзе первых представителей международного движения ЛГБТ. По его словам, это произошло в 1984 году. С тех пор, утверждает Свириденко, его сторонники «пропагандируют деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и создают «угрозу демографического разрушения в стране».

Кроме того, Свириденко сообщил, что у движения-ЛГБТ есть «40 основных подразделений» и «80 интернет-ресурсов без возрастных ограничений, имеющих миллионы подписчиков». По его словам, финансируют их зарубежные неправительственные фонды, НКО, гранты США, Великобритании, Нидерландов и Швеции. Он уточнил, что общая сумма средств, выделенных на деятельность движения-ЛГБТ, превысила 500 миллионов рублей (около 5,5 миллиона долларов по текущему курсу).

Свириденко также рассказал, что до введения в России законодательного запрета на трансгендерный переход в период с 2018 по 2022 год в стране было зарегистрировано более 2700 «случаев смены пола в паспорте», а затем заключено около 190 браков с участием лиц, «изменивших пол». «Это прямой путь к вырождению нации, по-другому и не скажешь», — заявил замминистра.

В июле 2023 года в России был принят закон, фактически запрещающий трансгендерный переход. А 30 ноября 2023 года Верховный суд России запретил деятельность несуществующего «международного общественного движения ЛГБТ» и признал его экстремистским.

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