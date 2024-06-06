Шольц пообещал не допустить втягивания Германии в войну

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, пообещал сделать все, чтобы не допустить втягивания Германии в войну. Таким образом он ответил на опасения по поводу возможного обострения конфликта в Украине, которые, по его словам, испытывают многие немцы. Выступление Шольца цитирует Tagesschau.

По словам Шольца, он как канцлер несет ответственность за то, чтобы «ни один ребенок, рожденный сегодня в Германии, никогда не столкнулся с войной». «Это является для меня абсолютным приоритетом», — подчеркнул он.

Он также отметил, что «нет ничего наивного или постыдного в том, чтобы беспокоиться о мире». Комментируя поставки немецкого оружия в Украину, Шольц заявил, что Киев может использовать эти вооружения «в соответствии с международно-правовыми обязательствами».

Ранее Германия вслед за США разрешила Украине применять поставляемое ей немецкое оружие для ударов по территории России. Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил это решение Берлина «приспособлением к меняющейся ситуации». Накануне, выступая в немецком парламенте, Писториус заявил, что Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году.

Позже Шольц заявил, что, по его мнению, это разрешение «не будет способствовать эскалации, потому что, как сказал и президент США, речь идет лишь о возможности защитить такие крупные города, как Харьков». Вашингтон разрешил Киеву бить по российской территории американским оружием только вблизи границы и для отражения наступления России в Харьковской области.

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В свою очередь, Владимир Путин заявил, что данное Киеву западными союзниками разрешение бить их оружием по целям на территории России является «прямым участием» этих стран в войне. При этом он назвал «бредом собачьим» утверждения о том, что Россия хочет напасть на страны НАТО, отметив, что у Москвы нет имперских амбиций.

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