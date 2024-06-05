В Германии призвали готовиться к войне

Министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопросы немецких депутатов, заявил, что к 2029 году Германия должна быть готова к войне. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как утверждает Писториус, при подготовке к войне важны три пункта. «Центральными являются три вопроса: кадры, материалы и финансы», — заявил министр обороны.
Чиновник также добавил, что Россия «давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться». По его словам, европейским странам не стоит надеяться, что «Путин остановится у границ Украины». Писториус отметил, что нужно продолжать поддерживать Украину, поскольку победа России обойдется дороже этой поддержки.
Кроме того, Писториус утверждает, что Германии необходимо вернуть обязательную военную службу. Для того, чтобы бундесвер был готов к войне, по словам министра, необходимо дополнительное финансирование. Откуда оно должно поступить, Писториус не уточнил.
При этом Писториус отметил, что не является сторонником войны. «Мы все готовы вести переговоры о любом мире. Мы просто не являемся стороной войны. Пока война идет так, как идет, мы готовы поддерживать Украину. Путин начал эту войну», — заявил министр. Чиновник добавил, что считает войну в Украине нападением на свободу и международный порядок.
Как отмечает «Коммерсантъ», в феврале этого года Писториус допустил нападение России на страны НАТО в течение ближайших пяти–восьми лет. Тогда Владимир Путин заявил, что у России нет территориальных притязаний в Европе, и назвал высказывания европейских чиновников «раздуванием российской угрозы».
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