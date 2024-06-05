В Германии призвали готовиться к войне

Министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопросы немецких депутатов, заявил, что к 2029 году Германия должна быть готова к войне. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как утверждает Писториус, при подготовке к войне важны три пункта. «Центральными являются три вопроса: кадры, материалы и финансы», — заявил министр обороны.

Чиновник также добавил, что Россия «давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться». По его словам, европейским странам не стоит надеяться, что «Путин остановится у границ Украины». Писториус отметил, что нужно продолжать поддерживать Украину, поскольку победа России обойдется дороже этой поддержки.

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Кроме того, Писториус утверждает, что Германии необходимо вернуть обязательную военную службу. Для того, чтобы бундесвер был готов к войне, по словам министра, необходимо дополнительное финансирование. Откуда оно должно поступить, Писториус не уточнил.

При этом Писториус отметил, что не является сторонником войны. «Мы все готовы вести переговоры о любом мире. Мы просто не являемся стороной войны. Пока война идет так, как идет, мы готовы поддерживать Украину. Путин начал эту войну», — заявил министр. Чиновник добавил, что считает войну в Украине нападением на свободу и международный порядок.

Как отмечает «Коммерсантъ», в феврале этого года Писториус допустил нападение России на страны НАТО в течение ближайших пяти–восьми лет. Тогда Владимир Путин заявил, что у России нет территориальных притязаний в Европе, и назвал высказывания европейских чиновников «раздуванием российской угрозы».

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