Путин заявил об отсутствии имперских амбиций 

Владимир Путин во время встречи с главами мировых информационных агентств назвал «бредом собачьим» утверждения о том, что Россия хочет напасть на страны НАТО, отметив, что у Москвы нет имперских амбиций. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий», — сказал Путин. Он также призвал не искать никакого подтекста в действиях российского правительства.

«Агентство» обратило внимание, что примерно также Путин отвечал на вопрос о возможном нападении на Украину в 2019 году во время форума «Россия зовет».

«Несмотря на все проблемы с Украиной, со спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе и НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий. Российская угроза это выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда по борьбе с Россией», — заявил тогда Путин, а в феврале 2022 года вторгся в Украину.

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Накануне министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что страна должна быть готова к войне к 2029 году. Он отметил, что европейским странам не стоит надеяться, что «Путин остановится у границ Украины». А в феврале этого года Писториус говорил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение ближайших пяти–восьми лет.

Кроме того, в марте этого года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью украинскому изданию Armyinform заявил, что альянс готовится к конфликту с Россией.



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