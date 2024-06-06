Гей-блогера заподозрили в распространении порнографии и отправили в изолятор

Порно-блогер Матвей Володин, также известный под ником USSRboy, находится в изоляторе временного содержания. Его задержали по подозрению в изготовлении и распространении порнографии (ст. 242 УК). Об этом сообщает Кризисная группа СК SOS.

Утром 5 июня правозащитники сообщили, что Володина задержали люди в штатском на выходе из изолятора в Дагестане, где он отбывал 10-дневный административный арест по статье о мелком хулиганстве.

23 мая Володин сообщил, что поедет в отпуск на Северный Кавказ, добавив, что в прошлом году он был в Нальчике, Владикавказе и Грозном. На следующий день стало известно, что его задержали сотрудники Центра «Э».

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Спустя два дня выяснилось, что он арестован. Как сообщал телеграм-канал «Парни+», на него составили административный протокол, рассмотрение которого заняло у Ленинского районного суда Махачкалы «две минуты».

В материалах дела говорилось, что Володин ругался матом в общественном месте и не «реагировал на замечания прохожих».

Как отмечает «Парни+», Володин — ВИЧ-положительный человек и нуждается в постоянном приеме соответствующих препаратов. По данным телеграм-канала, во время отбывания ареста ему не позволяли получать необходимую терапию, что может привести к значительному ухудшению его здоровья.

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