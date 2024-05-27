В Дагестане пропал актер гей-порно из Москвы

В Дагестане пропал порно-блогер из Москвы по имени Матвей, сообщает издание «Парни плюс». По его информации, он поехал в регион в отпуск. Теперь мужчина не выходит на связь, а доступ к его платному каналу с порно-видео оказался открыт для всех пользователей. «Парни плюс» предполагают, что телефон Матвея оказался в руках злоумышленников.

Матвей известен под ником USSRboy. 23 мая он сообщил, что поедет в «кавказский тур» в отпуск, в ходе которого будет снимать ролики. Куда именно Матвей собирался поехать, он не сказал. Мужчина добавил, что в прошлом году он уже побывал в Нальчике, Владикавказе и Грозном.

«Парни плюс» обратили внимание на тред пользователя Х с ником hornyjedimaster от 24 мая, который написал, что Матвея задержали сотрудники Центра «Э» в Махачкале. Пользователь утверждал, что его знакомый стал свидетелем допроса Матвея в МВД.

«Матвея там немного побили и пытались на него статьи повесить за распространение порнографии, оборот наркотиков и умышленное заражение других людей ВИЧ без предупреждения о своем статусе (за формулировки на меня не кидайтесь, я цитирую источник). В итоге он там что-то промычал, в углу побыл и, уже сегодня [25 мая] узнал, что он вышел оттуда за большую сумму на руки ментам», — написал пользователь.

В тот же вечер блогер опубликовал в своем канале видео-сообщение, в котором сказал, что у него все хорошо, и что он выйдет на связь через два дня. Он призвал начать искать его, если этого не произойдет. «Парни плюс» отмечают, что на ролике была видна тень человека, стоящего позади камеры. Больше Матвей на связь не выходил.

Вечером 24 мая по старой ссылке на канал USSRboy’s LIFE 18+ появился новый канал. Как пишут «Парни плюс», в него загрузили селфи-видео Матвея с оскорбительным комментарием, содержание которого не приводится. Также там появился пост с указанием статьи 242 УК за распространение порнографии.

25 и 26 мая информацию об облаве на порно-блогера без указания его имени опубликовал дагестанский активист Гаджимурад Шамирович, пишут «Парни плюс». Активист написал, что в Дагестане проходит «экспансия радужных», которые «приезжают в регион для заработка на съемках порнографии». Также он заявил, что провел рейд по «ликвидации гей-притона». Как отмечает «Осторожно, новости», он получил доступ к телефону пропавшего Матвея и начал угрожать его знакомым.

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