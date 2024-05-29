Пропавшего в Дагестане порно-блогера арестовали за мелкое хулиганство

Порно-блогер Матвей Володин, пропавший в Дагестане два дня назад, получил 10 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве (ст.20.1 ч.1 КоАП РФ). Информация об этом появилась на сайте Ленинского районного суда Махачкалы. Согласно данным карточки административного дела, на которую обратил внимание проект «Парни+», блогера арестовали 28 мая. Рассмотрение дела заняло две минуты, отмечает проект.

Исходя из данных судебного акта, Володин ругался матом, «находясь в общественном месте» и не «реагировал на замечания прохожих». «Парни+» обращает внимание, что блогер перестал выходить на связь с 24 мая.

23 мая порно-блогер Матвей Володин, известный под ником USSRboy, сообщил, что поедет в отпуск на Северный Кавказ, добавив, что в прошлом году он был в Нальчике, Владикавказе и Грозном. На следующий день пользователь социальной сети X под ником @hornyjedimaster написал в треде, что Матвея задержали сотрудники Центра «Э». Также @hornyjedimaster отметил, что один из его знакомых стал свидетелем допроса блогера.

В тот же день Матвей опубликовал в своем канале видео, где сообщил, что выйдет на связь через два дня, однако после этого связь с ним пропала.

25 и 26 мая информацию об облаве на порно-блогера опубликовал у себя в Instagram дагестанский активист Гаджимурад Шамирович. При этом в посте не были указаны личные данные блогера. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости», активист заявил, что «провел рейд по ликвидации гей-притона», после чего знакомым из списка контактов Матвея Володина начали поступать угрозы от имени Гаджимурада.

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