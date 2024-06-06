В Дагестане порно-блогера задержали на выходе из изолятора

В Дагестане повторно задержали порно-блогера из Москвы Матвея Володина (USSRboy). Об этом сообщает кризисная группа СК SOS.

По данным правозащитников, мужчину 5 июня остановили люди в штатском, когда он выходил из изолятора временного содержания. Ему не дали увидеться с адвокатами и родственниками, которые его ждали. СК SOS предполагает, что мужчину задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.

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«У меня было соглашение с родственниками на его сопровождение. Мы стояли у спецприемника, ждали его. Подошли люди в гражданском. Когда он вышел, они не предъявили документы и просто начали насильно запихивать его в машину. Мы пытались их остановить, даже сотрудники скорой вмешались, потому что хотели на обследование его забрать», — рассказала адвокат Патимат Нурадинова. Она снимала происходящее на телефон, однако силовики выбили его у нее из рук.

Причина повторного задержания пока не уточняется. Также неизвестно, где сейчас находится Володин.

Володин отбывал десятидневный арест по административному делу о мелком хулиганстве (ст.20.1 ч.1 КоАП). В проекте «Парни+» отметили, что рассмотрение дела заняло две минуты. В судебных документах утверждалось, что Володин ругался матом в общественном месте и не «реагировал на замечания прохожих».

До этого блогер несколько дней не выходил на связь. По информации правозащитников, после исчезновения Володина в Дагестане задержали еще нескольких людей, которые вели с ним переписку.

До своего исчезновения Володин сообщил, что поедет на Северный Кавказ в отпуск. Адвокату, которой удалось посетить блогера в спецприемнике, он рассказал, что приехал к друзьям, с которыми познакомился онлайн. Однако они оказались оперативниками: когда Володин приехал, они его избили, забрали у мужчины телефон и заставили его работать «приманкой» для других мужчин.

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