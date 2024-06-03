Матери и жены мобилизованных встали на колени у Минобороны 

Выступающие против бессрочной мобилизации женщины вышли к зданию министерства обороны в Москве, сообщается в канале Паулины Сафроновой.

Женщины требуют встречи с новым министром обороны Андреем Белоусовым. Они встали перед зданием на колени и развернули плакаты. Один из них гласит: «Установите сроки службы бойцов на СВО».

«Мы сворачиваем плакаты, потому что нам пообещали, что выйдет к нам представитель министерства обороны, интересно кто это», — ​​говорит Паулина Сафронова в одном из опубликованных видео.

По ее словам, у здания Минобороны собрались жены и матери контрактников, которые не имеют никакого отношения к движению «Путь домой», признанное российскими властями «иностранным» агентом. Сама Сафронова в акции не участвует, а только освещает ее.

«В прошлой раз, когда мы были на акции, журналистку задержали. В этот раз мы решили, что освещать должна такая же девочка, как и те, кто вышел», — отмечает Сафронова.

Движение «Путь домой» появилось в 2023 году. Его участниками стали родственники мобилизованных россиян. Основным требованием движения стала отмена бессрочной мобилизации и демобилизация уже воюющих мужчин.

Одним из основных видов деятельности «Пути домой» стали возложения цветов к различным мемориалам павшим воинам, включая Могилу неизвестного солдата в Москве, по субботам. В ходе этих акций активистки повторяют свои требования о демобилизации.

Власти не раз называли эти акции несогласованными и задерживали на них как участников, так и журналистов.

6 апреля «Путь домой» провели всероссийскую акцию протеста под названием «Марш пустых кастрюль», в рамках которой предлагали всем противникам бессрочной мобилизации в определенный час стучать в пустые кастрюли из окон и с балконов своих квартир.

31 мая Минюст внес в реестр «иноагентов» движение «Путь домой» и его активистку Марию Андрееву.

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