Силовики задержали журналистов на акции жен мобилизованных в Москве

На акции движения родственников мобилизованных «Путь домой» в Александровском саду в Москве полиция задержала корреспондентов SotaVision Анну Сливу и Михаила Лебедева, а также журналистку RusNews Юлию Петрову. Об этом сообщают их коллеги.

SotaVision отмечает, что у Лебедева и Сливы были пресс-карты, редакционные задания и жилеты с надписью «пресса». Судя по видео задержания Юлии Петровой, жилет «пресса» был и на ней.

RusNews пишет, что полицейские подошли к Петровой, якобы чтобы проверить ее документы. После этого они потребовали выключить видеотрансляцию, которую журналистка не вела. Затем Петрову увели в автозак.

По данным SotaVision, у Вечного огня в Москве также задержали молодого человека — его имя и причина задержания неизвестны.

Издание Sota сообщает, что из отдела полиции уже отпустили четырех задержанных в Александровском саду, в том числе журналистов. При этом в ОВД остаются несколько несовершеннолетних и другие задержанные у Вечного огня. Журналистку SotaVision Анну Сливу увезли в ОВД «Хамовники», пишет канал.

23 февраля движение «Путь домой», участники и участницы которого добиваются возвращения мобилизованных с фронта, призвало людей по всей России выйти на акцию в полдень 24 февраля и возложить цветы к Вечному огню «в память о павших воинах».

«2 года СВО беспощадно рвет и уничтожает наши сердца. Рушит семьи. Создает вдов, сирот, одиноких пенсионеров. […] Наша власти ни разу не объявили день траура. А почему? А потому, что желают создать ложную картинку благополучия. Но ее нет. [...] Мы не согласны с тем, что в Государственной Думе 24 февраля предложили установить “День участника СВО”. Для нас это “День Траура”. Потому что очень многих уже не вернуть», — говорится в сообщении проекта.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.