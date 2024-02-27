В Екатеринбурге оштрафовали участницу акции движения «Путь домой»

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 15 тысяч рублей участницу акции движения родственников мобилизованных «Путь домой» Елизавету Казанцеву. Ее признали виновной в нарушении правил проведения публичных мероприятий (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Об этом сообщает екатеринбургское отделение партии «Яблоко».

10 февраля движение «Путь домой» проводило традиционные возложения цветов в разных российских городах. В Екатеринбурге активисты пришли к мемориалу солдатам, погибшим в Афганистане и Чечне. В ходе акции силовики задержали пять человек, в том числе Казанцеву.

Позже одного из задержанных — Альберта Якупова — суд арестовал на восемь суток, признав его организатором несогласованной с властями публичной акции.

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