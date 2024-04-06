Жены мобилизованных проведут всероссийскую акцию протеста

Движение «Путь домой», объединяющее родственников мобилизованных, которые добиваются возвращения своих мужчин домой, проведет всероссийскую акцию протеста под названием «Марш пустых кастрюль». Как говорится в телеграм-канале движения акция должна пройти по всей России и начаться 6 апреля в 17:00 по местному времени.

«В нынешних событиях мы долго думали как обеспечить безопасность участникам в акциях. Поэтому обратились к мировой истории и решили провести наш марш пустых кастрюль 6.04.2024г, но только у себя дома», — говорится в сообщении.

Организаторы акции призвали всех противников бессрочной мобилизации выйти на балконы или подойти к окнам своих квартир и в течение пяти минут стучать по пустой металлической кастрюле. В телеграм-канале движения отмечается, что впервые к подобной форме протеста 8 марта 1857 года прибегли американские женщины, трудившиеся на текстильных фабриках.

«Нашу акцию может поддержать любой — выходите с нами. Да, так мы не вернём всех домой, но это очередной шаг к тому, чтобы понять, что нас в России вообще-то много и мы существуем. И нашим властям станет сложнее скрывать проблемы от людей», — заявили в «Путь домой».

Также там отметили, что продолжают еженедельные акции протеста против бессрочной мобилизации в виде возложения цветов к городским мемориалам в память о военных, погибших в ходе различных конфликтов.

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