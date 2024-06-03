Выступление Бузовой в Уфе сравнили с «почти голой» вечеринкой

Ольга Бузова выступила в Уфе 1 июня. Мэр города Ратмир Мавлиев поблагодарил ее за песни, а глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сравнила ее образ с нарядами участников «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

«Я не вижу никакой разницы между нашумевшей “голой вечеринкой” и выступлением в таком образе в день защиты детей. Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое», — написала Мизулина в своем телеграмм-канале.

К этому посту она прикрепила фотографии, как утверждается, обращений жителей республики Башкортостан. В них они отмечают, что Бузова была одета в стиле БДСМ, пишут, что на концерте было много детей, и просят принять меры.

Ранее депутат башкирского Курултая Рустем Ахмадинуров возмутился костюмом Бузовой: «Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?!»

В свою очередь, в мэрии Уфы заявили, что выступление Бузовой «не было приурочено к празднику Дня защиты детей». Там пояснили, что 1 июня она пела на музыкальном фестивале VK Fest.

После концерта Бузову за ее творчество благодарил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он также пригласил ее в качестве почетной гостьи на 450-летие города.

«Я сам когда выходил успел послушать несколько ваших песен. Вы очень творческая, креативная личность. Мне очень нравится ваше творчество», — сказал он.

Жалобы пользователей соцсетей на образ, который Бузова выбрала для выступления, сейчас изучают следователи Башкортостана.

В конце 2023 года Настя Ивлеева провела в столичном клубе «Мутабор» вечеринку, с дресс-кодом Almost Naked («Почти голые»). Это не понравилось общественникам, депутатам, представителям РПЦ и военным. Позже Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, сама Ивлеева и другие гости записали видео с извинениями, однако все равно многие из них потеряли контракты и столкнулись с отменой концертов.

На Ивлееву составили несколько протоколов, в частности, за «дискредитацию» российской армии. А за организацию вечеринки оштрафовали на 100 тысяч рублей. Она даже пожертвовала полмиллиона рублей военным Забайкальского края, но ее раскритиковали за «неискренность».

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