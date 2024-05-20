Ивлеева перевела деньги российским военным и подверглась критике за «неискренность»

Настя Ивлеева отправила российским военным гуманитарную помощь. По данным курганского издания 45.ru, она пожертвовала полмиллиона рублей. «Чита.ру» отмечает, что гумпомощь от Ивлеевой досталась участникам войны из Забайкальского края — они поблагодарили блогерку. В то же время некоторые волонтеры раскритиковали ее за «неискренность».

По информации «Чита.ру», на деньги, которые пожертвовала Ивлеева, российские бойцы купили еду и сигареты. Издание опубликовало видео, которое четверо военных записали для телеведущей. Стоя в кадре в камуфляжной одежде и с автоматами, они поблагодарили ее за помощь.

«Уважаемая Ивлеева Анастасия Вячеславовна, мы, военнослужащие Восточного военного округа, от всей души благодарим вас за оказанное материальное содействие в приобретении гуманитарного имущества, которое нам так необходимо. Мы желаем вам всего самого доброго, творческих успехов. Победа будет за нами», — сказал один из бойцов.

Скриншот из видео на сайте «Чита.ру»

Через несколько дней поступком Ивлеевой возмутилась забайкальская волонтер Светлана Изумрудова. По ее словам, она и другие волонтеры помогают российским военным «с добрыми помыслами», а Ивлеева «обеляет себя и пытается вернуться на сцену, чтобы занять умы молодежи».

«Нам не нужна такая помощь. После голой вечеринки многие ребята с СВО писали в адрес Ивлеевой: “Не вздумайте приезжать к нам отстирывать свое белье”. Я сомневаюсь, что ребята на видео сами сказали благодарность, скорее всего, им дали написанный текст. Сегодня разговаривали с парнем, приехавшим в Читу после ранения. Он сказал, что нам такие деньги не нужны, чтобы помочь таким людям вернуться на сцену. Уж продукты с сигаретами бойцы могут сами себе купить, с его слов», — сказала Изумрудова «Чите.ру».

За телеведущую вступился депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов. Он сказал, что ему никогда не нравилась Ивлеева и ее творчество, однако выразил готовность пожать ей руку за поддержку участников войны.

«Сегодня самое последнее дело — это громоздить иерархии, выясняя, кто помогает лучше, кто хуже, кто от души, кто из корысти. Одна девушка помогает, потому что у нее муж на фронте, другая – потому что хочет исправить подмоченную репутацию. Друзья, это вообще десятое дело, кто и почему помогает фронту. На первом месте результат. Помогаешь? Молодец, продолжай», — написал Иванов.

В декабре прошлого года Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» вечеринку, на которую некоторые звезды шоу-бизнеса пришли в откровенных нарядах. Это возмутило военных, общественников и представителей РПЦ. Гости мероприятия, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова и Лолиту, записали видео с извинениями. Этого оказалось недостаточно: некоторые из них все равно подверглись травле в соцсетях и столкнулись с отменой концертов. На Ивлееву составили несколько протоколов, в том числе о «дискредитации» армии.

Некоторые посетители мероприятия стали ездить на оккупированные территории и публиковать сообщения в поддержку Путина и российских военных. Сама Настя Ивлеева отметила свой 33-й день рождения в Донбассе.

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