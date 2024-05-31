Никита Джигурда решил отправиться на войну в подразделение «для блатных»

Актер и шоумен Никита Джигурда отправил запрос на службу в подразделении, в котором уже служат муж Елены Блиновской Алексей и бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на некий информированный источник.

По данным агентства, ранее Джигурда уже посещал это подразделение во время своих поездок в аннексированную Донецкую область. Так, в марте он провел там творческий вечер и передал российским военным беспилотники и необходимые в быту вещи.

В апреле стало известно, что в это же подразделение попал отправившийся на войну муж создательницы «марафонов желаний» Елены Блиновской Алексей. Однако, как пишут РИА «Новости», ссылаясь на неназванный источник, Блиновский не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач. Собеседник агентства рассказал, что Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но, узнав о том, что там его собираются отправить на штурм украинских позиций, передумал.

О существовании специального подразделения для «блатных», куда отправляются служить известные россияне, рассказал основатель проекта Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

По его словам, речь идет о подразделении «Барс Каскад». «Оно было специально создано под всяких блатных, известных политически людей, у которых в паспорте правильная фамилия, которая нужна для того, чтобы ты мог где-нибудь у себя на родине публично заявить, что отправляешься на войну, воевать, постоять за родину, а в итоге даже близко к фронту никогда не окажешься», — сказал Левиев в одном из выпусков на Youtube-канале журналиста Майкла Наки. «Посидишь где-нибудь там в тылу, попьешь чаек, вернешься, уже с медалькой и званиями и дальше пойдешь строить свою политическую карьеру как участник войны», — добавил он.

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