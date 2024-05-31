Полиция 17 часов «выбивала» из сына признание в убийстве отца

Заметив пропажу отца, Томас Перес-младший вызвал полицию, но вскоре сам стал подозреваемым в деле об убийстве. Вместо того чтобы искать пропавшего, офицеры 17 часов вытягивали из Томаса признательные показания в убийстве своего отца. Они угрожали ему, оказывали психологическое давление и обещали усыпить его собаку. Отец Томаса нашелся на следующий день.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

7 августа 2018 года около десяти часов вечера 71-летний американец Томас Перес-старший вышел на прогулку с собакой, лабрадором по имени Маргоша. Перес жил вместе со своим сыном Томасом Пересом-младшим в небольшом городе Фонтана в 80 километрах от Лос-Анджелеса.

Вскоре Томас-младший заметил, что собака прибежала к дому одна, но его отца рядом не было. Встревоженный Перес сразу же позвонил в полицию и сообщил о пропаже, но там ему предложили подождать несколько часов — может, отец вернется. На утро Перес-старший так и не вернулся, и Томас снова позвонил в полицию. На этот раз к нему домой прислали детективов.

В разговоре с полицией Томас сказал, что в последний раз видел отца перед тем, как тот отправился на прогулку, и добавил, что у Переса-старшего были признаки старческой деменции. На это офицер Джоанна Пинья заметила Томасу, что он ведет себя «подозрительно» и заявила, что он кажется ей «рассеянным и равнодушным». Детективы заподозрили, что Томас что-то от них скрывает и забрали его в участок. Вскоре полиция обыскала и дом Пересов. Согласно судебным материалам, во время обыска полицейские обнаружили пятна крови, а служебная собака якобы почувствовала «трупный запах».

Бумажник и мобильный телефон Перес-старший с собой не взял, что только усилило подозрения полиции. Дома у Пересов царил беспорядок, который полицейские расценили как следы борьбы.

«Твоя собака знает, что ты убил отца»

Допрос Томаса Переса-младшего в участке длился 17 часов. Все это время на Томаса давили: ему говорили, что у полиции есть доказательства, что он убил своего отца. Детективы настаивали, что сам Томас мог забыть это, ведь человеческий мозг стирает тревожные воспоминания.

Не получив признаний, полицейские начали угрожать Томасу. Они сказали ему, что он «больше никогда не увидит солнца», а после того, как его посадят в тюрьму, они усыпят его собаку Маргошу. Вскоре офицеры привели ее в комнату для допросов, чтобы Томас мог с ней попрощаться.

«Как ты можешь говорить, что не знаешь, что произошло, когда твоя собака смотрит на тебя и знает, что ты убил своего отца?» — говорил один из полицейских на записи допроса, позже опубликованной каналом CBS News. Другой детектив утверждал, что тело Переса-старшего со следами ножевых ранений якобы находится в морге.

С каждым часом Томасу становилось все хуже. Детективы отказались вызвать ему медицинскую помощь и выдать антидепрессанты и таблетки от гипертонии, которые он принимал.

На записи допроса видно, как Томас плачет, пытается причинить себе боль, рвет на себе волосы и одежду. На других кадрах он, свернувшись, лежит на полу рядом со своей собакой. В конце концов он дал показания: Томас «признался», что во время ссоры нанес отцу несколько ударов ножницами.

Отец уехал в гости

Когда детективы оставили Томаса одного, он попытался повеситься на шнурке от своих шорт. Его остановили, заковали в наручники и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Пока Томас находился в лечебнице, о случившемся узнала его сестра и позвонила одному из детективов. Она рассказала, что Перес-старший ушел из дома, чтобы навестить подругу в соседний город Эль-Монте, а затем отправился в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы полететь к ней в Окленд.

Полицейские нашли пожилого мужчину и доставили его в Фонтану, однако расследование на этом не закончилось. Чтобы не признавать ошибку, следствие решило доказать причастность Томаса к нападению на «неизвестную жертву» и повторно обыскало его дом. Найти улики полицейским не удалось. Дело закрыли.

Те четыре дня, что Томас находился в психиатрической лечебнице, он и был уверен, что его отец мертв, а ему грозит тюремный срок. После четырехдневного лечения он вышел на свободу и первым делом забрал свою собаку, которая находилась в питомнике службы охраны животных. Маргошу удалось найти благодаря имплатированному чипу с датчиком GPS. За время без хозяина собака получила травму лапы.

«Мог уйти в любое время»

Узнав, что отец жив, Томас обратился в суд. Его адвокат Джерри Стиринг подал федеральный иск о нарушении гражданских прав против города Фонтана и причастных к делу полицейских на сумму 10 миллионов долларов. В заявлении Томас указал, что говорил полицейским, что его отец мог поехать к его сестре. Следователи не придали значение его словам и не пытались связаться с его родственниками.

15 июня 2023 года иск Томаса рассмотрела судья Центрального округа Калифорнии Долли Джи. По ее словам, доказательства, которые предоставил Томас, позволяют назвать действия полиции «психологической пыткой». В судебных протоколах полиция настаивала на том, что Перес добровольно проходил допрос и мог уйти в любое время. Суд не согласился с этим заявлением. Судья подчеркнула, что, несмотря на то что у полиции были основания полагать, что Перес-младший мог совершить преступление, это не давало им право применять психологическое давление.

31 января 2024 года стороны пришли к соглашению: городские власти пообещали удовлетворить иск Томаса и выплатили ему компенсацию в размере 898 тысяч долларов и судья закрыла дело. 23 мая адвокат Томаса сообщил, что его подзащитный получил деньги.По сообщению местного издания, один из офицеров, участвующих в пытках Томаса, ушел на пенсию, а остальные — сохранили свои должности.