Кремль обвинил Запад в «разжигании предвоенной истерики»

Поведение властей западных стран приводит к нагнетанию провоенных настроений и эскалации напряженности. Об этом, как передает РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Там идет абсолютное нагнетание, нагнетание таких провоенных настроений, сознательно разжигают такую предвоенную истерику. Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности», — прокомментировал он недавнее заявление премьера Венгрии Виктора Орбана. Последний ранее говорил, что чем более дальнобойное оружие Запад поставляет Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России в Украине.

30 мая западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Киеву использовать поставленное Украине американское оружие для ударов по целям на территории России, но только для обороны Харьковской области.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить Украине возможность применять американское оружие для ответных ударов в Харьковской области — чтобы Украина могла нанести ответный удар по российским силам, которые наносят удары или готовятся нанести их», — пояснил изданию Politico один из его источников.

Незадолго до этого Россия провела учения по отработке применения тактического ядерного оружия. Позже сюжет об этом показали на российском федеральном ТВ, сообщив, что для проведения учений реальные ядерные заряды вывозили со складов, где они хранятся

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