На федеральном ТВ рассказали о вывозе со складов ядерного оружия

По российскому федеральному телевидению показали вывоз ядерного оружия со складов. Как обратило внимание «Агентство», кадры, опубликованные ранее российским Минобороны, появились в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Речь идет о видео с подготовкой к запуску ракеты комплекса «Искандер», а также оснащением истребителя МиГ-31 гиперзвуковой ракетой «Кинжал» с ядерной боевой частью.

«Вам это ничего не напоминает? В любом случае ассоциация с чем-то очень мужским», — прокомментировал кадры с установленной вертикально баллистической ракетой ведущий программы Дмитрий Киселев

По его словам, целью проведенных российскими военными учений было показать США движение возле ядерных складов, которые раньше они не замечали. «Смысл проходящих учений, чтобы эти движение обозначить: достали, привезли, установили, подцепили, прочувствовали, справились», — сказал Киселев.

21 мая Минобороны России сообщило о начале учений по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе. Однако, как отмечает «Агентство», из сообщения ведомства было не ясно, будут ли вывозиться со складов реальные ядерные заряды.

Нынешние учения по применению тактического ядерного оружия стали первыми с момента распада СССР. Западные эксперты расценили их как новую угрозу российских властей применить ядерное оружие в ходе войны в Украине.

Ранее нанести ядерные удары по Украине или даже странам НАТО, поддержавшим ее в войне с Россией, призывали многие российские пропагандисты.

В свою очередь, Владимир Путин во время выступления на военном параде в Москве 9 мая заявил, что российские «стратегические силы всегда в боевой готовности».

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