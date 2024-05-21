В России начали ядерные учения в ответ на «провокационные заявления Запада»

В Южном военном округе начался первый этап учений с практической отработкой применения нестратегического ядерного оружия и подготовки к этому. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны.

В рамках этого этапа военные из ракетных соединений Южного военного округа отрабатывают получение боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ракет-носителей и скрытного выдвижения на позиции для подготовки к пуску ракет. Силы авиации же отрабатывают снаряжение боеголовками гиперзвуковых ракет «Кинжал» и других ракет, а также вылеты в районы патрулирования.

В Минобороны добавили, что учения проводятся «в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в отношении России.

О проведении учений российские власти объявили утром 6 мая. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков связал их с высказываниями европейских и американских политиков о возможной отправке войск в Украину.

Пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла рассказала «Холоду» о позиции альянса по поводу российских ядерных учений. «Ядерная риторика России опасна и безответственна. НАТО сохраняет бдительность. Наша позиция коллективного сдерживания и обороны будет и впредь обеспечивать защиту каждого сантиметра союзной территории. Украина имеет право на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН, и союзники по НАТО будут продолжать поддерживать Украину. Россия начала эту незаконную войну и должна ее закончить», — сообщила она.

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