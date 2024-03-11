Российские власти задумали повысить налоги ради войны

Правительство обсуждает повышение налогов для пополнения военного бюджета. Об этом пишет издание «Важные истории», ссылаясь на два источника, которые знакомы с ходом разработки налоговой реформы. По их словам, повысить планируется налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль.

Так, НДФЛ предполагается повысить с 13% до 15% для россиян, зарабатывающих более одного миллиона рублей в год, и с 15% до 20% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов. Повышенная ставка налога будет взыскиваться с доходов сверх пороговой суммы. Налогоплательщик, заработавший десять миллионов, будет платить 13% с первого миллиона, 15% — со второго по пятый, и 20% с оставшихся пяти миллионов. Сейчас повышенная ставка НДФЛ в 15% взимается с доходов сверх пяти миллионов рублей в год. В свою очередь, налог на прибыль предполагается повысить с нынешних 20% до 25%.

Как пишут «Важные истории», ссылаясь на подсчеты анонимного эксперта, такое повышение НДФЛ даст государству дополнительно около 450 миллиардов рублей в год, а увеличение налога на прибыль — около двух триллионов в год.

«Доля сырьевых, нефтегазовых доходов в федеральном бюджете снизилась с примерно 47% в 2006–2014 годах до около 34% в 2021–2023 годах. Это объясняется и позитивными факторами — например, ростом несырьевой экономики, ростом добычи нефти, на которую распространяются разнообразные льготы. Все это вместе с потребностью в финансировании выросших расходов делает логичным рост нагрузки на ненефтегазовый сектор», — пояснил эксперт.

Военный бюджет 2024 года предполагает, что расходы на национальную оборону и безопасность составят 40% расходов федерального бюджета, или 14 триллионов рублей. При этом, как сообщил Минфин, запланированный на весь год дефицит 1,595 триллиона рублей оказался практически полностью выбран уже к концу февраля.

29 февраля Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию поручил правительству подготовить предложения по более «справедливому распределению налогового бремени». В тот же день министр финансов Антон Силуанов заявил, что соответствующие предложения уже готовятся его министерством. При этом еще в конце декабря 2023 года Силуанов говорил РБК, что для бюджета на 2024–2026 годы «серьезно менять что-то в налогах не требуется».

Один из источников «Важных историй» сообщил, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс планируется принять уже в весеннюю сессию Госдумы после того, как победитель президентских выборов утвердит состав нового правительства. В таком случае повышенные ставки налогов, вероятно, заработают с начала 2025 года.

Издание также отмечает, что Путин уже проводил непопулярные реформы сразу после очередного переизбрания на пост президента. После победы на выборах в 2018 году он нарушил данное ранее обещание и повысил пенсионный возраст. Тогда же он увеличил НДС с 18% до 20%, что привело к соответствующему росту цен на все товары.

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