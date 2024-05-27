Россия помогает Северной Корее в разработке космической программы

Москва помогает Пхеньяну в разработке космической программы, нарушая таким образом международные санкции наложенные на Северную Корею. Об этом со ссылкой на источники в министерстве обороны Южной Кореи сообщило местное агентство Yonhap.

По словам собеседника агентства, эксперты из России принимают участие в подготовке запуска северокорейского спутника-шпиона. Он отметил, что Москва начала активно помогать Пхеньяну в разработке космической программы после встречи Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в сентябре 2023 года.

Пхеньян предупредил Токио о планах запустить ракету-носитель в промежутке между 27 мая и 4 июня. В свою очередь, представители США, Японии и Южной Кореи призвали КНДР отменить пуск, так как любое использование Пхеньяном баллистических ракет будет нарушением санкций ООН, наложенных на страну.

Ранее эксперты ООН уже обвиняли Россию в нарушении санкций в отношении Северной Кореи. К такому выводу они пришли, убедившись, что Москва использует баллистические ракеты северокорейского производства для ударов по целям в Украине.

Москва нарушение санкционного режима отрицала. В то же время российский министр иностранных дел заявлял, что Россия и Китай планируют отказаться от санкций против КНДР, так как те принимались «в совершенной другой геополитической обстановке».

В марте 2024 года Россия заблокировала ежегодное продление мандата на работу группы экспертов по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи, которые 15 лет контролировали соблюдение санкций ООН в отношении Пхеньяна.

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