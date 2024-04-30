ООН обвинила Россию в нарушении санкций против КНДР

Эксперты ООН пришли к выводу, что одна из баллистических ракет, которые Россия использовала для удара по украинскому Харькову в начале года, была произведена в Северной Корее. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на отчет Группы экспертов по мониторингу санкций в отношении КНДР.

Как следует из 32-страничного документа, обломки ракеты, упавшей в Харькове 2 января 2024 года осмотрели три эксперта ООН. Они подтвердили, что это была северокорейская баллистическая ракета Hwasong-11, которая, по данным украинских властей, была запущена с территории России.

По мнению авторов доклада, это свидетельствует о нарушении российскими властями эмбарго на импорт оружия из КНДР, которое ООН ввела против Пхеньяна в 2006 году. Официальные представители России и КНДР пока никак не комментировали выводы экспертов ООН и не ответили на запросы Reuters.

Ранее представители американской администрации не раз заявляли, что Россия получает вооружения и боеприпасы для войны в Украине из Северной Кореи. Как утверждал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, взамен Пхеньян просит у Москвы военную технику, включая истребители, а также передовые военные технологии. В свою очередь, представители южнокорейских властей утверждали, что Северная Корея поставила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Россия и КНДР это отрицали.

В 2006 году Совет безопасности ООН ввел новые санкции, в том числе на эмбарго импорт вооружений, в отношении Северной Кореи, поводом для которых стали ядерная программа Пхеньяна и разработка баллистических ракет. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия соблюдает эти ограничения.

В марте 2024 года Россия заблокировала ежегодное продление мандата на работу Группы экспертов по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи, которые 15 лет контролировали соблюдение санкций ООН в отношении Пхеньяна.

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