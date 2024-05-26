Союзник и партнер

Издание The New York Times обнаружило более двух тысяч свидетельств насильственных похищений, убийств и пыток мирных жителей во время войны в Афганистане. Журналисты подтвердили некоторые из этих случаев и связали их с Абдулом Разиком — начальником полиции в Кандагаре, которого долгое время поддерживало американское правительство. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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Американский монстр

В течение многих лет американские военачальники превозносили Абдула Разика как образцового партнера в Афганистане и своего союзника в борьбе с талибами.

«Если бы все сражались так, как Разик, мы могли бы действительно выиграть эту войну», — так, как пишет The New York Times, о нем часто говорили американские военные.

Разик был полевым командиром на одном из важнейших участков боевых действий в Кандагаре в период, когда Соединенные Штаты имели в Афганистане наибольшее количество войск. Благодаря поддержке США Разик дослужился до звания генерал-лейтенанта.

В то время как для армии США Разик был важным партнером, некоторым жителям Афганистана он был известен как «американский монстр». При нем силы безопасности Кандагара «прославились» тем, что похищали, подвергали пыткам или убивали сотни человек, которых подозревали в сотрудничестве с талибами. По словам родственников похищенных, далеко не во всех случаях подозрения были оправданы — многие из похищенных были обычными рабочими и не имели отношения к войне. О судьбе некоторых из них до сих пор ничего не известно.

Личная вендетта

Когда Разик был ребенком, его отец был водителем и часто ездил на границу с Пакистаном. Во время одной из таких поездок он исчез. Семья Разика, принадлежавшая клану Адозай, обвинила в этом своих давних врагов — клан Нурзай.

Как рассказывают друзья Разика, впервые он взял в руки оружие еще подростком, когда под руководством своего дяди участвовал в гражданской войне 1989–1992 годов. В 1994 году дядя Разика был убит талибами. Они повесили его тело на стволе танка.

Когда Разик стал командиром, объектом его внимания часто становились именно люди клана Нурзай, многие из которых поддерживали талибов. Некоторые афганцы считают, что Разик использовал американцев и их военную мощь для личной вендетты.

Обвинения во внесудебных казнях преследовали Разика на протяжении многих лет. Старейшины клана Нурзай рассказывали, что жаловались на преступления Разика и его подчиненных американским военным, но их игнорировали.

Абдул Разик встречается со старейшинами в провинции Кандагар. Январь 2013 года. Фото: Staff Sgt. John A. Mattias / US Army

Вершить правосудие самостоятельно

Некоторые убийства Разик и его подчиненные совершали открыто. В 2010 году на площади в присутствии толпы его люди расстреляли двух человек. После расстрела Разик обратился к собравшимся: «Вы научитесь уважать меня и отвергнете талибов. Потому что я буду возвращаться и делать это снова и снова, и никто меня не остановит».

3 сентября 2016 года мужчины в штатском похитили жителя Кандагара Ахмада Рахмана. Пытаясь найти его, семья познакомилась с родственниками других похищенных. После того как родные Ахмада пожаловались на исчезновение губернатору Кандагара, один из сотрудников губернаторского дворца попросил их составить список других пропавших.

Сначала список, составленный семьей Ахмада, попал к губернатору Кандагара, а затем и к Разику. Тот вызвал составителей на встречу — по словам очевидцев, на ней Разик вел себя вежливо и позволил каждому высказать свое мнение. Он также сказал, что не доверяет судам и прокурорам, поэтому предпочитает «вершить правосудие» самостоятельно. После этой встречи один из похищенных нашелся — его выпустили из тюрьмы.

В конце 2016 года другой местный житель, 23-летний Нисар Ахмад, похищенный после взрыва бомбы, нацеленной на одного из командиров Разика, вышел на свободу и рассказал о пытках, с которыми столкнулся в полиции. Его избивали, обливали лицо водой, засовывали в рот пакет и выворачивали ему гениталии. После этого Нисара заставили сознаться в сотрудничестве с Талибаном, записали это на диктофон, завязали ему глаза и увезли в незнакомое место.

Нисара отпустили, когда его отец заплатил за его освобождение около 900 долларов. Он расценил освобождение сына как знак того, что в полиции знали о его невиновности.

Метастазы политики Разика

Разик был убит в 2018 году в резиденции губернатора Кандагара во время визита американского генерала Остина Миллера. В СМИ тогда отмечали, что он был одним из самых богатых и влиятельных людей в Афганистане. Смерть Разика позволила Талибану заявить о своей способности убивать даже самых защищенных командиров.

Однако похищения, пытки и убийства со смертью Разика не прекратились. Полицию Кандагара возглавил его брат Тадин и, по словам анонимных американских чиновников, он вел такую же политику, как и его брат. Как пишет The New York Times, «безнаказанность и преступность, которые поощрял Разик, дали “метастазы” после его смерти, разъедая Кандагар изнутри».

Вывод американских войск из Афганистана в 2021 году привел к краху афганского правительства — ему на смену пришел Талибан. Сотни заключенных были освобождены. У резиденции губернатора в те месяцы собирались толпы людей, чтобы посмотреть на тех, кто вышел из заключения. Они искали среди освобожденных своих родственников, похищенных при Разике. Найти родных удалось не всем. Организованного поиска пропавших без вести так и не случилось.

Действия Разика не только дискредитировали американские военные силы, но и подтолкнули людей к поддержке талибов, отмечают журналисты The New York Times. Бывший командующий силами США в Афганистане Джон Аллен называл работу с Разиком ошибкой со стороны США: «Разик сотворил ту самую несправедливость, которая дала талибам преимущество над нами».