ООН больше не сможет отслеживать корейские ракеты в Украине

Россия воспользовалась правом вето в Совете безопасности ООН и закрыла группу экспертов, которая на протяжении многих лет наблюдала за соблюдением санкций в КНДР. Еще неделю назад эксперты заявили, что готовят отчет о нарушении Россией санкционного режима — страна закупила у Северной Кореи ракеты для войны с Украиной. Наложив вето на продолжение работы группы, Россия, по мнению западных стран, Украины и Южной Кореи, хочет скрыть факт закупки и использования северокорейских ракет в войне.

Группа последние 14 лет следила за соблюдением санкций, которые ООН впервые наложила на Пхеньян еще в 2006 году — в ответ на разработку КНДР собственной ядерной программы. С тех пор ООН приняла еще 10 резолюций, увеличивающих количество санкций. За все время существования группы Россия ни разу не накладывала вето в ежегодном голосовании за продолжение ее работы.

Почти все страны проголосовали за возобновление работы. Китай, ближайший союзник КНДР, воздержался.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своих социальных сетях заявил, что вето равнозначно «явке с повинной» — подтверждению того, что Россия покупает у Северной Кореи ракеты, которые впоследствии использует в войне. США, Великобритания и Франция также заявили Совету безопасности, что Россия наложила вето, потому что группа готовила отчет, в котором были свидетельства того, что Москва нарушает санкционный режим — в частности, закупает оружие у Пхеньяна.

Представитель Южной Кореи в Совете безопасности ООН раскритиковал «слепой эгоцентризм» России и заявил, что расформированию группы экспертов «нет оправдания». «Это все равно что разбить камеру видеонаблюдения, чтобы не быть пойманным с поличным», — заявил посол Хван Чжун Гук.

Россия неоднократно отрицала обвинения, что использует северокорейское оружие в Украине. Представитель Москвы в ООН Василий Небензя заявил, что группа, на работу которой он наложил вето, «продолжала концентрироваться на мелких вопросах, которые несопоставимы с реальным проблемами полуострова». Он также добавил, что санкционный режим обременяет народ КНДР.

С 2019 года Россия и Китай пытаются облегчить санкции, наложенные на Северную Корею. При этом, несмотря на то что с 2006 года санкционный режим только усилился, КНДР занимается новыми разработками и проводит испытания ядерного оружия и новых ракет, а также ведет более агрессивную и милитаристскую внешнюю политику.

Помимо этого, Северной Корее удалось запустить новый шпионский спутник — эксперты уверены, что это стало возможным при помощи технологий, которыми Пхеньян снабдила Россия. Также в обход санкций КНДР импортирует бензин, посылает рабочих зарубеж — и устраивает организованные кибератаки.

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