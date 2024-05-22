Россия захотела и тут же передумала двигать границу в Балтийском море

За два дня российские госагентства сначала заявили о желании Минобороны изменить границы в Балтийском море, а затем опровергли свои же сообщения. Тем не менее на них уже отреагировали страны Балтии и Швеция. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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«Для нашей безопасности»

Днем 21 мая «Интерфакс», ссылаясь на позднее удаленный проект постановления правительства, написал, что Минобороны предложило изменить границу России на Балтийском море, сославшись на невозможность определить внешнюю границу внутренних морских вод.

Российское военное ведомство сочло неактуальным перечень координат побережья и островов, который был утвержден в 1985 году «по морским навигационным картам мелкого масштаба», и предложило обновить координаты в соответствии с «современной географической обстановкой».

«Прямые исходные линии в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию Российской Федерации», — говорилось в проекте ведомства. Там также отмечалось, что нынешний перечень «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств (прямые исходные линии — воображаемые линии берега там, где он слишком извилист. — Прим. “Холода”)», от которых отсчитываются территориальные воды, исключительные экономические зоны и границы шельфов.

В том же документе Минобороны предлагало установить систему прямых исходных линий и, вероятно, объявить внутренними воды в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск Калининградской области. РБК обратила внимание, что ведомство при этом не предложило новые координаты госграницы. Ожидалось, что изменения могут вступить в силу в январе 2025 года, сообщало РИА «Новости».

Издание The Moscow Times, ссылаясь на все тот же проект постановления правительства, утверждает, что Минобороны намеревалось скорректировать координаты в Калининградской области: в районах Куршской косы, Балтийской косы и мыса Таран (то есть там, где проходят границы России с Польшей и Литвой). А также в Финском заливе, где Россия граничит с Финляндией и Эстонией: в зоне островов Соммерс, Гогланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд и северного мыса реки Нарва.

Однако уже 22 мая российские госагентства опубликовали одинаковые сообщения о том, что Россия не собирается пересматривать границу на Балтийском море.

«Никаких намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации не было и нет», — сказал РИА «Новости» анонимный военно-дипломатический источник.

В свою очередь, в Кремле 22 мая эту задумку опровергать не стали. «Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалирует напряженность, уровень конфронтации, особенно в балтийском регионе — это требует от наших соответствующих ведомств соответствующих шагов для обеспечения нашей безопасности», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Игровая площадка Путина»

Инициатива Минобороны вызвала шквал негативной реакции со стороны Запада. Так, в Министерстве иностранных дел Литвы сообщения о пересмотре границ в Балтийском море назвали «провокацией с целью запугать соседние страны». Там также сообщили, что вызовут поверенного в делах России. Министр обороны страны Лауринас Кащюнас считает публикации об изменении границ попыткой Москвы «прощупать почву» и «внести путаницу».

«Россия понимает, что <...> Балтийское море становится внутренним морем НАТО, и это заставляет ее принимать странные решения и идти на провокации. <...> Это геополитические конвульсии», — заявил Кащюнас.

В МИД Финляндии рассчитывают, что Россия в этом вопросе будет придерживаться Конвенции ООН по морскому праву, которая в том числе содержит положения о пересмотре морских зон.

В свою очередь, глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон призвал НАТО «проснуться» и доказать способность реагировать на подобные угрозы со стороны Москвы.

При этом Швеция ранее уже начала укреплять оборону острова Готланд в Балтийском море, перебрасывая для его защиты дополнительные силы.

«Я уверен, что Путин положил оба глаза на остров Готланд. Цель Путина — установить контроль над Балтийским морем. <...> Если Россия заблокирует Балтийское море, то последствия для Швеции и других стран балтийского региона будут гигантскими. Мы не можем допустить этого. Балтийское море не должно превратиться в игровую площадку Путина, с которой он повергает страны НАТО в состояние страха и ужаса», — сказал главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в интервью редакционному объединению RND.

По его словам, если Путин сможет забрать остров Готланд, то он сможет угрожать странам НАТО с моря, и это будет означать «конец стабильности» для государств Балтии и Скандинавии.