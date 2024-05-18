Насильно грузили в поезд, а тех, кто сопротивлялся, — расстреливали

18 мая 1944 года началась депортация крымских татар. За несколько дней более 180 тысяч человек выгнали из дома, насильно посадили на поезда и отправили в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и РСФСР. Только в 1989 году Верховный совет СССР осудил депортацию, признав ее преступной и незаконной. «Холод» задал главные вопросы о происходившем профессору Стэнфордского университета Норману Неймарку, который много лет изучает этнические чистки в Европе.

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Норман Неймарк Норман Неймарк — профессор Стэнфордского университета, специалист по современной истории Восточной Европы и этническим чисткам в регионе. С открытием российских архивов в 1990-х годах он начал изучать депортации народов в сталинском СССР, про которые детально рассказывал в книге «Огни ненависти: этнические чистки в Европе ХХ века».

Почему сталинский режим решил депортировать крымских татар?

— Начнем с того, что в России крымских татар всегда дискриминировали и считали людьми второго сорта — первые попытки переселить их были предприняты еще в XIX веке. Во времена Российской империи было распространено мнение, что от них исходит угроза, потому что они мусульмане, а совсем рядом находится крупная исламская держава — Османская империя. Поэтому после Крымской войны (1853—1856 годы) десятки тысяч крымских татар заставили оставить свой дом и переехать на другие территории.

Дело в том, что Крым всегда был богатым ресурсами, стратегически важным регионом, который власти хотели заселить более лояльными народами. Иосиф Сталин верил в это еще сильнее. Особенно после того как некоторые крымские татары стали сотрудничать с немцами во время оккупации полуострова в период Второй мировой войны.

Немецкая армия захватила Крым довольно быстро — уже к осени 1941 года. У нацистов были большие планы на полуостров. Они хотели превратить его в новый Тироль (Гитлер планировал переселить в Крым, который нацисты считали древней землей готов, этнических немцев из принадлежавшего Италии Южного Тироля. — Прим. «Холода»). Некоторые из крымских татар по разным причинам приветствовали захватчиков.

Нацисты находили тех, кто готов с ними сотрудничать везде: и среди украинцев, и среди русских, и среди беларусов. Разумеется, коллаборационисты были и среди крымских татар. Для советских властей это стало удобным поводом — целый народ обвинили в пособничестве Третьему Рейху.

Я не думаю, что крымские татары сотрудничали с немецкой армией сильно больше, чем представители других наций СССР. Чтобы достоверно выяснить это, потребуется огромное расследование, в том числе с привлечением документов из архивов нацистской Германии. Но пока убедительных доказательств нет. Более того, похожие обвинения в коллаборационизме Сталиным и советским руководством выдвигались и в адрес чеченцев и ингушей.

В Российской империи были периоды депортаций: например, черкесов в середине XIX века, которых выгнали в Османскую империю. Но сталинские депортации были значительно хуже: целую нацию выгнали за несколько дней.

Крымские татары принимают участие в церемонии, посвященной 66-й годовщине депортации их народа с полуострова в отдаленные районы Советского Союза, в Симферополе, 18 мая 2010 года. Фото: Reuters

Как проходила депортация?

— Масштаб был гигантский. 189 тысяч человек (я использую это значение — оно близко к официальным показателям НКВД, хотя, скорее всего, занижено) за одну ночь вытащили из домов и увезли на совершенно новые территории.

Сотрудники НКВД заходили в дома и объявляли людям, что у них есть несколько часов, чтобы собраться. Где-то не давали даже этого — просто вытаскивали всех насильно. Позади не оставляли никого: ни женщин, ни детей, ни больных, ни стариков. Тех, кто сопротивлялся, — расстреливали на месте. Некоторые пытались бежать по морю и тонули.

Целые деревни распределяли по грузовикам и везли на станции или вокзалы. Людей набивали в неотапливаемые вагоны без воды и каких-либо удобств и отправляли в многонедельное путешествие. Многие гибли в пути. Тогда двери просто открывали, тела выбрасывали, а поездка продолжалась. Большинство прибыло в Узбекистан, некоторых отправили в Казахстан и уральские и поволжские области РСФСР.

Интересно, что депортировали не только непосредственных жителей Крыма. Как вы знаете, в советских паспортах была графа «национальность». Поэтому многих крымских татар депортировали с территории всего СССР.

Если супруг человека был представителем крымских татар, его не трогали, но приходилось выбирать. Какие-то семьи распадались, какие-то соглашались на депортацию вместе.

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В некоторых архивах я видел, как сотрудники НКВД детально описывали, что они забирают у депортированных: личные вещи, продукты питания, какой-то домашний скот или зерно. В конце идет приписка, что по прибытию крымских татар на новое место им все возвратят. Разумеется, никто этого делать не собирался. Это очень по-советски — делать вид, что вы заботитесь о людях и все процедуры «законны».

Врачи из НКВД также писали отчеты с жалобами на то, что у депортируемых нет ни лекарств, ни еды. Похожим образом были оформлены многие документы о ссыльных 1930-х годов: на бумаге им обещают продовольствие, топливо и одежду, а в реальности просто оставляют умирать на каком-нибудь острове посреди реки Обь.

Разумеется, в Узбекистане ничего не было подготовлено к их прибытию. Сами узбеки тоже были не особо рады их видеть. Где-то их отправляли жить в бараки или в совхозные хлева. Десятки тысяч крымских татар погибли — около 40% в первые годы. На новых местах им запрещали преподавать детям в школе крымскотатарский язык. Они не могли вписывать «крымский татарин» в паспорта, только «татарин». Советские власти хотели, чтобы они напрочь забыли про Крым. Удивителен тот факт, что они вообще выжили как народ.

Депортация крымских татар — это «геноцид»?

— Некоторые историки называют депортацию «геноцидом» (такова и официальная позиция Украины, в 2015 году Верховная рада также признала депортацию крымских татар геноцидом. — Прим. «Холода»).

Я не уверен, что это действительно так, но это точно было ужасное беззаконие, этническая чистка и в какой-то степени военное преступление. Рационально можно было сказать, с точки зрения логики военного времени: если какой-то конкретный крымский татарин сотрудничал с нацистами, судите его по всей справедливости закона. Но разве можно обвинять целую нацию за проступки отдельных личностей? Мы в США, кстати, тоже занимались похожим: в 1942 году японцы были интернированы в специальные лагеря, но, конечно, та операция проходила намного мягче и ни в какой мере не настолько жестоко и смертельно как с крымскими татарами.

Я работал над этим вопросом какое-то время. Есть много причин, по которым можно считать депортацию «геноцидальной» — под этим словом я подразумеваю формулировку «как геноцид». Я так считаю из-за того, что не до конца понятно, что именно советское правительство хотело сделать с крымскими татарами. Нет документов, которые свидетельствуют о том, что планируется полноценное уничтожение этого народа, что противоречит определению геноцида — «действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

Если бы меня интервьюировал крымский татарин, он бы ответил: «Но они же хотели нас уничтожить!» Я бы не спорил с ним. Я предпочитаю свое определение, но не против иногда использовать термин «геноцид» по отношению к такому кровавому эпизоду, потому что границы здесь довольно размыты. Как вы видите, я перестраховываюсь, потому что не могу для себя найти точный ответ.

Как на депортацию отреагировали другие страны?

— Практически никакой реакции не последовало: союзники рассматривали депортацию как исключительно внутрисоветское дело.

Разумеется, на это влиял ход войны — сохранить хорошие отношения с СССР было крайне важно для Запада. Даже после высадки армии США в Нормандии еще не случилась — СССР оставался главной силой, которая сражалась с Германией на континенте.

Кого переселяли на бывшие места жительства крымских татар?

— В основном приехали украинцы и русские. Некоторые из них были военными, которые получили новое место жительство после войны. Они уничтожили много объектов культурного наследия крымских татар: переименовали улицы, сожгли книги, разрушили или перестроили мечети.

Демонстрация крымских татар в Москве в 1987 году. Фото: Archive Collection / Alamy / Vida Press

Как крымские татары жили после смерти Сталина. Их реабилитировали?

— В 1956 году на ХХ съезде КПСС Никита Хрущев произносит свою знаменитую речь, в которой в том числе обвиняет Сталина в депортации народов — но не перечисляет крымских татар в числе жертв. В отличие от других «наказанных народов» крымских татар полноценно не реабилитировали до 1980-х годов (параллельно с крымскими татарами только в 1989 году окончательно реабилитировали советских немцев. — Прим. «Холода»).

Причина заключается в том, что советские власти не хотели, чтобы они возвращались на Крымский полуостров. Мы уже обсудили почему — теперь еще добавилось и нежелание со стороны переселенцев принимать крымских татар.

В 1967 году Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ «О гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму». В нем власти признали, что «после освобождения в 1944 году Крыма от нацистской оккупации факты активного сотрудничества с немецкими захватчиками определенной части проживающих в Крыму татар были необоснованно отнесены ко всему татарскому населению Крыма». Однако полноценно вернуться им все еще не позволялось.

Только при Горбачеве в 1989 году запрет на возвращение крымских татар на родину был снят.

Как реабилитировали крымских татар 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». Последовавшее 28 ноября постановление полноценно реабилитировало крымских татар и дало им право вернуться на «места исторического проживания». Эти указы стали результатом нескольких десятилетий борьбы различных инициативных групп крымских татар за возвращение на родину.

Возвращению крымских татар на родину помог распад СССР. Они сотрудничали с украинскими жителями Крыма и вместе были противовесом русскому населению, которое выступало за возвращение полуострова России после того, как Хрущев отдал его Украине.

К каким последствиям привела депортация?

— Я долгое время изучал этнические чистки. Совершенно очевидно, что в коллективной памяти народов, которые подверглись таким ужаса, сохраняются яркие воспоминания об этих событиях.

Поэтому нет никакой случайности в том, что крымские татары больше соглашались с украинцами, чем с русскими, в противостоянии за Крым, которое шло с распада СССР. Они никогда не забудут эту депортацию: она стала частью их идентичности, как геноцид 1915 года для армян. Также очевидно, что они не будут сдаваться перед любыми политическими трудностями, потому что у них перед глазами пример прадедушек, которые смогли сохранить свою этническую принадлежность даже в Узбекистане. И понятно, что теперь крымские татары будут до последнего бороться за свою землю — многие из них сегодня сражаются в рядах ВСУ.