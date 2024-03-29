Российская система защиты от дронов может навредить гражданской авиации

Россия использует системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты своих военных объектов от атак украинских беспилотников — и часто таким способом их удается обезвредить. Однако системы РЭБ мешают корректной работе GPS, и от этого страдает гражданская авиация: на севере Европы все чаще происходят сбои в системе навигации. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Несколько дней назад в группе «Погода и климат в Литве» в фейсбуке появилась запись о помехах GPS в воздушном пространстве Балтийского региона c 12 по 19 марта. Группу о погоде ведут метеорологи из Литовской гидрометеорологической службы (LHMT) — по их данным, помехи участились в конце 2023 года и распространяются почти на весь регион. Из-за этого страдают навигационные системы самолетов. Метеорологи предположили, что причиной сбоев стали действия России.

«Россия сбивает сигналы не только вокруг Калининграда, но и в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга. Видимо, для того, чтобы предотвратить атаки украинских беспилотников», — написали они.

В литовском аэронавигационном сервисе Oro navigacija подтвердили эту информацию. За март они получили 41 сообщение о нестабильной работе GPS на самолетах, пролетающих над страной.

Военные учения и гибридная война

Россия не скрывает, что проводит испытания систем РЭБ. Еще 9 января в пресс-службе Западного военного округа отчитались, что специалисты РЭБ «Борисоглебск-2» из Балтийского флота провели учения по защите военных объектов от условного противника в Калининградской области.

«Расчеты современных комплексов РЭБ “Борисоглебск-2” выполнили задачи по вскрытию радиоэлектронной обстановки, пеленгованию, проведению анализа обнаруженных источников радиоизлучений, исходящих от БпЛА условного противника, и радиоэлектронному подавлению», — говорится в сообщении ведомства.

Но в странах, граничащих с Россией на западе, об этой проблеме заговорили еще раньше. Уже 3 января о сбоях рассказала шведская телекомпания SVT.

«Во время рождественских праздников Швеция и несколько стран в Балтийском регионе пострадали от самого масштабного сбоя в работе систем GPS», — говорится в публикации. По данным SVT, кроме Швеции пострадали территории Финляндии, Дании, Германии, Польши и стран Балтии. Самое большое количество сбоев произошло в Рождество.

Подполковник, преподаватель Шведского университета обороны Йоаким Паасикиви предположил, что, возможно, за этим стоит Россия. Он заявил, что российские военные и раньше вмешивались в работу североевропейской системы GPS — так они срывали учения НАТО и защищали Мурманскую область. Правда, зачем они это делали, Паасикиви не уточнил.

«Я считаю, что так Россия пытается повлиять на нас в так называемой гибридной войне. <...> Думаю, это способ России посеять неопределенность и продемонстрировать силу», — сказал он.

Информацию о сбоях подтвердил Джон Уайзман, создатель сайта GPSJam, на котором фиксируются помехи в работе GPS по всему миру. Он отметил, что сбои в этом регионе беспрецедентны. По мнению Уайзмана, их могли вызвать военные учения или преднамеренные попытки создать помехи в работе систем навигации.

12 января про проблему с GPS рассказали в шведской службе военной разведки и безопасности (MUST). По их данным, 10 января с этим столкнулся экипаж авиалайнера над городом Кристианстад. Летный инструктор Шведского транспортного агентства Йохан Вестин рассказал, что ведомство получило пять отчетов о помехах в сигналах GPS с 18 по 26 декабря. В основном сбои происходили по ночам на юге Швеции и в юго-восточной части Балтийского моря.

«Мы уже видели это раньше в связи с российскими военными учениями», — сказал глава MUST Томас Нильсон.

Позже польское издание Radio Zet опубликовало данные сайта GPSJam о помехах на территории Польши — 16 января он зафиксировал множество сбоев в работе системы на севере и востоке Польши, в том числе в Варшаве и на юге до города Лодзь. Такие же помехи в южной части Балтийского моря, а также в северо-западной и центральной Польше были зафиксированы с 25 по 27 декабря 2023 года и 10 января 2024 года. Неизвестно, связаны ли они с еще одними учениями российских подразделений РЭБ — о них 24 января написали в пресс-службе Западного военного округа.

Через два дня на основе польских данных в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что Россия продолжает использовать системы РЭБ.

В статье Radio Zet озвучена та же версия, но авторы упоминают и другую: сбои в работе GPS могли произойти из-за неизвестных маневров войск НАТО. Впрочем, отмечают в издании, убедительных доказательств этому нет.

Влияние на гражданскую авиацию

В разговоре с изданием LRT преподаватель кафедры авиационной техники Вильнюсского технического университета Гедимина Винцас Шнирпунас объяснил, что ложный сигнал GPS — хуже, чем отсутствие сигнала вообще: из-за него пилоты самолета могут допустить ошибку и сбиться с курса.

Хотя работа РЭБ и создает неудобства для авиации, эксперты сходятся во мнении, что проблема решаема, однако пилоты должны быть готовы в любой момент переключиться с одной навигационной системы на другую.

По словам Шнирпунаса, современные авиакомпании, столкнувшись с помехами GPS, переходят на наземные и классические радионавигационные средства (B-RNAV), в работе которых используют сигналы радиомаяков. Кроме того, можно использовать инерциальные навигационные системы, которые вообще не зависят от внешних сигналов. Используя акселерометры и гироскопы для отслеживания движения и положения самолета, они могут предоставлять точную информацию о положении, скорости и ориентации даже при отсутствии GPS.

Его слова подтверждает Петтер Эклунд, директор отдела маршрутов Шведского управления гражданской авиации LFV: «Это [сбои] влияет на способность самолета точно ориентироваться. Однако существуют разные резервные системы, которые помогают с этим справиться», — сказал он.

В компании airBaltic рассказали, что столкнулись с проблемой искажения сигнала GPS, но уже разработали план действий, которому должны следовать пилоты в этой ситуации. С ними согласны и в «Oro navigacijas».

«После того, как экипажи самолетов воспользовались наземными навигационными системами или системами, установленными на самолете, они успешно продолжили полет», — сказала Ингрида Даугирде, руководительница отдела коммуникаций компании.