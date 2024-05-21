Такер Карлсон запустил новое шоу на российском ТВ

Американский журналист Такер Карлсон, который брал интервью у Владимира Путина, запустил новое шоу «TUCKER» совместно с российским пропагандистским каналом «Россия 24».

«Клещи — ядерное оружие для бедных», — так называется первый 23-минутный эпизод новой программы, который посвящен болезни Лайма и клещам.

В начале февраля 2024 года бывший журналист Fox News Такер Карлсон опубликовал на своем сайте двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Позже его даже показывали в некоторых российских кинотеатрах, а, например, пропагандистское РИА «Новости» опубликовало более сотни заметок, посвященных этой теме.

В конце февраля Карлсон высмеял слова Путина о «денацификации» Украины в подкасте американского блогера Лекса Фридмана.

«Путин не любит украинских националистов. Путин ненавидит национализм в целом, что само по себе примечательно. Конечно, ведь у него 80 различных республик и он боится националистических движений. Из-за этого он вел войну в Чечне… Я это понимаю, но у меня другое… Я поддерживаю национализм, я за американский национализм, поэтому я с Путиным в этом не согласен. Но называть их [украинцев] нацистами — я думаю, что это очень по-детски», — сказал Карлсон.

На следующий после этого день американский журналист выпустил интервью с российским провластным философом, поддерживающим войну в Украине, Александром Дугиным. Большая часть их разговора тогда была посвящена Путину.

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