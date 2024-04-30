Такер Карлсон опубликовал интервью с Александром Дугиным

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал 20-минутное интервью с российским философом Александром Дугиным.

Представляя своего гостя, Карлсон заявил, что идеи Дугина «считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь», а администрация Байдена якобы запретила его книги в США, из-за чего их нельзя купить на Amazon.

Большая часть разговора Карлсона с Дугиным посвящена Владимиру Путину. По словам Дугина, нелюбовь Запада и либералов к Путину и его политике объясняется тем, что он выступает за восстановление традиционных ценностей, суверенитета государства, традиционной семьи, а также настаивает на обособленности «русской цивилизации» как особенного региона мира.

В феврале Такер Карлсон посетил Москву и взял интервью у Владимира Путина. По словам журналиста, интервью с Дугиным было записано тогда же.

Дочь Александра Дугина Дарья погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля. Позже ФСБ заявила, что исполнительницей теракта была гражданка Украины Наталья Вовк, которая заминировала автомобиль, а затем смогла выехать из России в Эстонию.

Сам Дугин обвинял в убийстве дочери украинские власти и говорил, что она погибла «во имя нашей русской победы». Представители Украины свою причастность к взрыву отрицали.

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