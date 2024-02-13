В российских кинотеатрах покажут интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут в вологодском кинотеатре «Ленком». Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем телеграм-канале.

Показ состоится 14 февраля, вход на него свободный. «Эта встреча состоялась неделю назад, но ее всё еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают – более миллиарда. Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09:50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране», — уточнил Воропанов.

Кроме того, спикер Саратовской областной думы Михаил Исаев предложил показывать интервью в городском кинотеатре «Победа». «Помимо блокбастеров под попкорн у населения есть спрос на по-настоящему важные сюжеты и рассказы об исторических событиях. С этой точки зрения интервью Владимира Владимировича станет отличным вариантом для тех, кто хочет получить экскурс в историю страны и мира, построенный на фактах и грамотной аналитике», — заявил он и добавил, что с экрана «Победы» «должна звучать правда о неизбежности Победы».

Интервью Путина Карлсону было опубликовано 9 февраля. Оно длится более двух часов.

В нем обошли стороной тему преследования независимых журналистов в России, спросив только про Эвана Гершковича из Wall Street Journal, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже. Путин ему ответил: «Сидит в одной стране, стране — союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Предположительно, российский президент заговорил о Вадиме Красикове, отбывающем пожизненный срок в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, и намекнул на обмен Гершковича на него.

Интервью и визит Карлсона в Москву вызвали ажиотаж среди прокремлевских СМИ. Например, агентство РИА Новости опубликовало больше 100 заметок на эту тему.

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