Сбежавшего от участия в войне в Украине россиянина поймали в Казахстане

В Астане российские военные следователи задержали бывшего российского контрактника Камиля Касимова, ранее дезертировавшего из армии. Об этом сообщают «Важные истории».

Брат Касимова, которым жил вместе с ним, и казахстанский правозащитник Артур Алхастов рассказали, что его задержали 23 апреля на рабочем месте. Мужчину увезли на гражданской машине в российскую воинскую часть в Приозерске (Карагандинская область Казахстана). «Важные истории» уточняют, что Касимова там удерживают до сих пор. Силовики утверждают, что бывшего российского военного обвиняют в дезертирстве (статья 338 УК), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Связи с Касимовым сейчас нет.

У правозащитников и семьи Касимова есть опасения, что его могут незаконно вывезти в Россию и там вынести ему приговор. При этом, по законодательству Казахстана, воинские преступления экстрадиции не предусматривают. Семья Касимова и правозащитники не исключают того, что на мужчину могут надавать, чтобы заставить его выехать из Казахстана.

Бывший контрактник уехал в Казахстан в июне прошлого года, чтобы не участвовать в войне с Украиной.

В марте 2023 года бывшего майора ФСО Михаила Жилина из Новосибирска приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима. Он пытался получить убежище в Казахстане, но его депортировали.

Мужчину признали виновным в дезертирстве и незаконном пересечении границы. После начала в России мобилизации мужчина попытался попасть в Казахстан в обход пропускного пункта. Его жена Екатерина вместе с детьми въехала в страну до этого.

Жилин пытался улететь в Армению, но его задержали, так как Россия объявила его в розыск.

В апреле российская военная полиция задержала в Армении дезертировавшего с войны в Украине россиянина Анатолия Щетинина. Однако впоследствии его не выпустили из страны.

Другого российского дезертира Дмитрия Сетракова, тоже уехавшего в Армению, российские силовики задержали в конце прошлого года. Впоследствии его депортировали.

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