В Армении похитили российского дезертира

Российская военная полиция в Гюмри похитила дезертировавшего с войны в Украине россиянина Анатолия Щетина. Его держат на территории 102-й военной базы. Об этом сообщает Ванадзорское отделение Хельсинской гражданской ассамблеи.

Ванадзорская группа пишет, что располагает достоверными данными о планах сотрудников российской военной базы отправить Щетина в Россию.

Армянский правозащитник Артур Сакунц опубликовал на своей странице в фейсбуке обращение к Генпрокуратуре и МВД Армении. Он требует принять немедленные меры по освобождению Щетина, не допустить его депортации в Россию и привлечь похитителей к уголовной ответственности.

Юрист и основатель проекта «Ковчег» Анастасия Буракова в своем телеграм-канале отметила, что российские военные не имеют права вести розыскные мероприятия в Армении, поскольку это нарушает суверенитет страны.

Буракова пишет, что, согласно законодательству, Россия должна отправить в Армению запрос на экстрадицию, а армянские правоохранительные органы в свою очередь обязаны рассмотреть запрос и принять по нему решение. «Армянские власти соблюдают права человека и не способствуют России в выдаче тех, кто преследуется по политическим мотивам и за отказ от военной службы. Видимо, это и стало причиной незаконных действий российских военных на территории страны», — добавила юрист.

Первый случай похищения дезертировавшего с войны в Украине россиянина произошел в 2023 году. Тогда в Армении задержали и позднее выслали в Россию Дмитрия Сетракова. Правозащитники назвали этот случай вопиющим.

Кроме того, в апреле 2024 года в Армении заметили слежку за российскими активистами. Слежку вели люди в российской военной форме.

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