Майора ФСО, бежавшего из России после начала мобилизации, приговорили к 6,5 годам колонии

Майора ФСО Михаила Жилина из Новосибирска приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима по статье о дезертирстве и о незаконном пересечении границы. После начала мобилизации он попытался попасть в Казахстан через леса, обойдя пропускной пункт.

Как рассказывала жена Михаила Жилина Екатерина, ее супруг служил в ФСО 18 лет и был инженером в Центре специальной связи и информации ФСО в Новосибирске — обслуживал правительственную связь. Он хотел уйти со службы, но его «останавливал быт», а после начала войны в Украине в феврале 2022 года сделать это, по ее словам, было уже невозможно.

После начала мобилизации в сентябре 2022 года Жилины решили покинуть Россию.

«У нас изначально было понимание, что из России его не выпустят. Поэтому мы с детьми въехали в Казахстан через погранпункт Коянбай, а супруг прошел лесами в районе села Ерназар, — рассказывает Екатерина. — В селе, когда выходил из леса, он встретил какого-то мужчину. И тот, видимо, пограничникам о нем доложил. Нашу машину остановили, попросили показать документы и, собственно, установили, что Михаил попал в страну не через погранпункт», — рассказывала Екатерина.

Жилин сообщил задержавшим его пограничникам, что хочет получить убежище. Однако этот статус ему получить так и не удалось. Из Казахстана Жилин пытался уехать в Армению, но в аэропорту его задержали снова — на этот раз из-за того, что в России его объявили в розыск. В конце декабря он был депортирован в Россию.

Источники: Пресс-служба второго восточного окружного военного суда, «Новая газета. Европа»

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