В Армении задержали россиянина, который сбежал из военной части

Российская военная полиция в городе Гюмри в Армении задержала россиянина Дмитрия Сетракова, который отказался воевать. Правозащитники обратили внимание армянских властей на этот «вопиющий случай» правонарушения и потребовали от властей вернуть Дмитрия «под правовую защиту Республики Армения».

Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года. 22 апреля 2023 он ушел из части и скрывался. Правозащитная организация «Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор» сообщила, что в России в отношении Сетракова возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении части.

Правозащитники сообщают, что Дмитрий с 7 декабря не выходил на связь. Сейчас он находится на российской военной базе в городе Гюмри, где его, как утверждают правозащитники, задержали российские военные полицейские, представившись военной полицией Армении.

На российской военной базе в Гюмри подтверждают задержание и утверждают, что Сетраков находится под стражей. Как рассказали правозащитникам представители военной базы, после вынесения приговора Сетраков будет отбывать наказание в России.

Глава «Хельсинкской гражданской ассамблеи — Ванадзор» Артур Сакунц подчеркивает, что российская военная полиция не имеет права задерживать в Армении граждан России, это могут делать лишь правоохранительные органы самой Армении, а российская сторона должна связаться с ними для поиска человека.

«Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор» требует от властей Армении «предпринять все необходимые усилия для возвращения Сетракова Дмитрия Леонидовича под правовую защиту Республики Армения».

«Это первый такой случай, насколько мы с коллегами знаем. Были случаи, когда армянская полиция задерживала россиян, бывших в России в розыске, но их всегда отпускали. И, конечно, никогда эти россияне не содержались на российских военных базах. То есть, по сути, это похищение человека на территории другого государства», — говорит основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин.

Издание «Вот так» сообщает, что ранее россиян, обвиненных в дезертирстве, также задерживали в Армении. Но это делали местные полицейские и, как правило, через несколько часов задержанных отпускали. Днем ранее сообщалось о задержании другого российского дезертира в Ереване. Его отпустили из полиции при содействии омбудсмена Армении.

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