Смертельные капли

Риски изменения климата ученые, как правило, объясняют ростом среднемировой температуры, повышением уровня Мирового океана и таянием ледников. Однако под особой угрозой в связи с глобальным потеплением окажутся более двух миллиардов человек, которые проживают в горных регионах. Согласно новому исследованию, потепление в этой местности приведет к сокращению снежных покровов и резкому увеличению дождей, что вызовет серьезную эрозию почвы, которая выльется в смертоносные оползни и наводнения. «Холод» рассказывает главное из нового исследования.

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Американские ученые Мохаммед Омбади, Марк Риссер, Алан Роудс и Чарулека Варадхараджан в новом исследовании о последствиях глобального потепления приходят к выводу, что рост мировых температур крайне разрушительно скажется на горной местности планеты. Подробности исследования приводит The New York Times. В своей работе климатологи проанализировали горные области Северного полушария (данные по тропикам Южного полушария они сочли нерелевантными) и пришли к выводу, что в зоне риска находятся все горные регионы на высоте от 2000 метров над уровнем моря. Подобные регионы оказались наиболее чувствительны даже к незначительным переменам в температуре.

Ученые проанализировали климатические данные с 1950 по 2019 год, смоделировали разные сценарии глобального потепления и пришли к выводу, что рост температуры на один градус Цельсия увеличивает вероятность экстремальных дождевых осадков в горных регионах на 15%. Изначально ученые полагали, что на каком-то этапе эта зависимость достигнет предела — то есть зависимость количества экстремальных осадков от роста температуры сойдет на нет, однако этого не произошло, что и стало главным открытием исследования.

«Мы заключили, что каждый градус имеет значение», — подытожил ведущий автор исследования доктор наук и специалист в области больших данных об окружающей среде в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли Мохаммед Омбади, отметив, однако, что при экстремальных температурах климатические модели все еще несколько неопределенны.

Доктор Омбади говорит, что ему и его коллегам первым удалось количественно измерить изменение в экстремальных осадках под воздействием потепления. Фрэнсис Девенпорт, преподаватель строительства и инженерной защиты окружающей среды в Университете штата Колорадо, которая не принимала участия в исследовании, подтверждает его беспрецедентность. По ее словам, многие исследователи ранее изучали, как увеличиваются экстремальные осадки и как снег превращается в дождь из-за климатических изменений, но никто раньше не изучал две эти темы комплексно.

Больше смертельных катастроф

Новое исследование вызывает большие опасения у ученых. По словам доктора Омбади, около четверти населения планеты (более 2 миллиардов человек) живет в горных районах и прямо под ними — в низинах горных рек. Все они рискуют стать жертвами оползней и наводнений, которые, по оценкам ученых, будут происходить все чаще из-за экстремальных осадков. Такие осадки разрушают устоявшиеся природные экосистемы и наносят урон сельскому хозяйству. Все эти проблемы наслаиваются на уже существующие угрозы, связанные с таянием ледников в тех же горных хребтах.

Согласно исследованию 2019 года, за последние десятилетия количество смертоносных оползней существенно возросло, причем большая их часть вызвана именно дождями. Ведущий автор этого исследования эпидемиолог, специалист по влиянию пространственных факторов на здоровье человека Эбидул Хак говорит, что зоны наивысшего риска в его исследовании совпадают с теми, что отметили его коллеги. Он также назвал подход коллег новаторским, а исследованный перечень данных — обширным. Он надеется, что исследование поможет человечеству снизить последствия климатических изменений.

На то же рассчитывает и доктор Омбади, который в прошлом занимался строительством гражданских объектов. Он рассчитывает, что исследование позволит обновлять и строить здания и инфраструктуру, устойчивые к потенциальным климатическим рискам, а выводы его команды модернизируют существующие модели оценки риска оползней и наводнений.

Изменения климата — естественный процесс, который может быть вызван сменой погодных условий, изменениями в температуре, активностью Солнца или извержениями особо крупных вулканов. Однако с 1800-х годов человеческая деятельность стала главным катализатором изменений климата, которые ученые уже не считают естественными. Индустриальная революция, наращивание использования ископаемого топлива, рост городов и уничтожение лесов привели к росту средней температуры на планете на 1,2 градуса Цельсия с конца XIX века.

Беспрецедентный за всю историю человечества рост средней температуры вызывает страшные засухи, приводит к разрушительным лесным пожарам и периодам смертельной экстремальной жары. Более того, страдает сельское хозяйство и разрушаются целые экосистемы. В настоящий момент человечество старается остановить этот процесс и ограничить рост среднемировой температуры 1,5 градуса к 2050 году. Для этого, как полагают в ООН и МВФ, к 2050 году человечество должно перейти на углеродно-нейтральную экономику.