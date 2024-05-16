Власти Украины сообщили о расстрелах мирных жителей Волчанска российскими военными

Российские военные берут в плен мирных жителей Волчанска, которые не успели эвакуироваться из города. Об этом заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, до 16 мая в северной части Волчанска продолжалась эвакуация, однако теперь в эту часть города пришли российские военные. По информации украинского МВД, россияне не позволяют гражданским людям уезжать, а берут их в плен и сгоняют в подвалы.

Также Клименко сообщил, что российские военные начали расстреливать мирных жителей. По его словам, один из жителей Волчанска отказался выполнять приказы россиян и попытался убежать, после чего его убили.

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины продолжают работать в Волчанске несмотря на боевые действия и пытаются продолжать эвакуировать людей, добавил Клименко.

Читать еще Житель Волчанска убежал от российского наступления и прошел 15 километров с собаками и попугаем

Ранее несколько жителей Волчанска рассказали, что российские военные несколько дней продержали их в подвале в качестве пленных. По словам двоих спасшихся, пока они находились в плену, российские военные заставляли их ухаживать за ранеными бойцами. Впоследствии они смогли сбежать.

Российская армия начала наступление в Харьковской области 10 мая. Спустя несколько дней начальник полиции региона Владимир Тимошко сказал, что Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года». «В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку», — добавил он.

15 мая ВСУ заявили об отступлении в районах Волчанска и Лукьянцев. В то же время украинские военные сообщили о замедлении наступления противника.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.