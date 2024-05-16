Житель Волчанска убежал от российского наступления и прошел 15 километров с собаками и попугаем

Житель Волчанска Харьковской области Александр самостоятельно эвакуировался из города, который сейчас штурмуют российские войска. Ему пришлось пройти пешком 15 километров вместе с тремя собаками и попугаем, пишет slidstvo_info.

Он рассказал, что российская армия бомбила Волчанск с воздуха, а также обстреливала из танков, ствольной артиллерии и минометов. По словам Александра, когда бои начались уже в черте города и «по улицам начали бегать автоматчики», он, не дождавшись эвакуации, сел на велосипед, закрепил на багажнике клетку с попугаем и со своими тремя собаками покинул Волчанск.

«Ну как их составишь. Они же погибнут», — сказал Александр журналистке slidstvo_info. По пути мужчину заметили полицейские и подвезли до ближайшего населенного пункта.

В северной части Волчанска, где сейчас идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских, утверждает глава МВД Игорь Клименко

«По оперативной информации, российские военные, которые пытались закрепиться в городе, не позволяли местным жителям эвакуироваться: людей начали похищать и сгонять в подвалы», — написал он в своем телеграм-канале.

Клименко также сообщил, что несмотря на боевые действия в Волчанске продолжают работать группы по эвакуации гражданского населения.

Ранее жители Волчанска рассказали, что провели три дня в плену у российских военных. Так, Светлана и Владимир, по их словам, находились в подвале три дня, а затем сбежали. Они отметили, что плену их не били и не пытали, но заставляли помогать раненым российским солдатам.

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