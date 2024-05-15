Наступление российских войск в Харьковской области замедлилось

Генштаб ВСУ заявил об отступлении украинской армии в районах Лукьянцев и Волчанска. При этом наступление российской армии замедлилось.

«Из-за огня и штурма противника, чтобы спасти жизни наших солдат и избежать потерь, подразделения маневрируют и переходят на более выгодные позиции», — говорится в сообщении Генштаба. Ведомство отмечает, что ситуация остается сложной.

Украинские военные аналитики из группы Deep State утверждают, что российская армия задействовала большое количество пехоты, чтобы закрепиться на северных окраинах Волчанска. Для продвижения в западную часть города российские военные пытаются закрепиться в населенных пунктах Старица и Бугроватка. При этом российское Минобороны уже отчиталось о полном взятии Бугроватки. 15 мая ведомство также заявило о взятии населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы.

Также Генштаб заявил, что на севере Украины, в Черниговской и Сумской областях «изменений статуса и положения войск не произошло». Ранее глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов заявил The New York Times, что российская армия может перейти в наступление в Сумской области.

При этом Буданов утверждает, что наступление российской армии замедлилось, а ситуация на поле боя начала стабилизироваться в ночь с 13 на 14 мая после переброса в Харьковскую область дополнительных подразделений.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что приоритетом российской армии является создание «буферной зоны» в районе границы, а не более глубокое продвижение в Харьковскую область.

Кроме того, в отчете ISW сказано, что российские войска начали применять новую тактику во время наступления в Харьковской области. По данным аналитиков, российская армия использует небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек для проникновения на украинские позиции. Затем эти группы объединяются с другими такими же штурмовыми подразделениями в более крупную ударную группу.

Аналитики отмечают, что такая тактика может привести к увеличению потерь военных и техники. По словам неназванного российского военного обозревателя, использование небольших штурмовых групп говорит о плохой подготовке и недостаточном обучении солдат, а не об эффективности тактики.

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