Россия перешла в наступление в Харьковской области

Россия попыталась прорвать линию украинской обороны в направлении Харькова. Об этом сообщило Минобороны Украины в своем телеграм-канале.

«Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что в течение последних суток Россия наносила авиаудары по Волчанску, расположенному примерно в 50 километрах от Харькова. Сейчас из города и соседних районов эвакуируют жителей в добровольном порядке. Об этом рассказал в интервью «Громадському радіо» Глава Волчанской региональной администрации Тамаз Гамбаришвили. «Местные говорят, что такого обстрела еще не видели», — добавил Гамбаришвили. По его словам, данных о погибших или пострадавших пока нет.

Читать еще Россия ежедневно добивается успехов на фронте Украина все еще может сдержать наступление ВС РФ, хотя ВСУ оказались в зависимости от поддержки Запада

Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) российской армии безуспешно попыталась прорвать границу. По его словам, ДРГ «не представляет угрозы для Харькова, ее сил хватает только для провокаций на северном направлении».

Как пишет Reuters со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника в Украине, российской армии удалось продвинуться на один километр. По его словам, российские войска хотят отбросить украинские вооруженные силы на 10 километров вглубь страны и создать буферную зону. В то же время Синегубов опровергает эти данные: «Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра».

По данным украинского OSINT-проект DeepState, российские войска пытаются зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка рядом с Волчанском, а также села Стрелечье, Красное, Пильную и Борисовка. Аналитики отмечают, что российской армии на данный момент не хватит ресурсов для глубокого продвижения вглубь Украины.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.