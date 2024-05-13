Жители Волчанска рассказали о трех днях в российском плену

Российская армия вошла в Волчанск Харьковской области и ведет бои в черте города. Об этом сообщил воюющий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус». Факт боев за Волчанск подтвердили украинские чиновники. СМИ распространили кадры, на которых люди, эвакуированные из Волчанска, рассказали, что провели три дня в плену у россиян в подвале.

Светлана и Владимир сообщили журналистам «Суспильне», что они попали в плен 11 мая и сбежали оттуда утром 13 мая. По их словам, пока они находились в подвале, российские военные заставляли их обматывать бинтами ноги раненых. При этом их не били и не пытали.

«Мы и убежали, потому что они [российские военные] сегодня отошли немного, а мы вырвались», — сказал Владимир. «Меня просто воин русский узнал, что я ему ноги перематывала. Не знаю, может, пожалели», — добавила Светлана.

По словам Владимира, в подвале, из которого они убежали, остались еще люди. «[Мы] слышали разговоры, что “надо расстрелять”. А там — то ли про нас говорили, то ли не про нас — мы не знаем», — сказал мужчина.

Еще одному 74-летнему жителю Волчанска российские военные отстрелили палец, сообщили в харьковской областной прокуратуре.

Харьковский аналитик по вопросам безопасности Мария Авдеева, пообщавшаяся с жителями Волчанска, рассказала Би-би-си, что люди «в ужасе бегут» из города. «Все находятся в огромном стрессе и шоке от российского наступления. Они говорят, что знали, что что-то готовится, но они не были готовы к тому, что это произойдет во второй раз. Потому что Волчанск и Липцы, второй город, на который Россия пытается наступать, оба они уже находились под российской оккупацией», — сказала она.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные пытаются захватить Волчанск, однако ВСУ дают им отпор.

«Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. Всего с начала активных боевых действий наши бойцы уничтожили более 1000 оккупантов», — написал Синегубов. Он добавил, что в Волчанске остаются около 200 жителей, и призвал их эвакуироваться.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко сказал, что за последние три дня Волчанск «пострадал так, как страдал с 2022 года». «В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку», — добавил он.

О том, что российская армия перешла в наступление в Харьковской области, стало известно 10 мая.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.