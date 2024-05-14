Пришедший на «голую вечеринку» в носке на члене рэпер Vacio уехал из России

Рэпер Vacio (Николай Васильев) уехал из России в США. Об этом сообщают телеграм-каналы Astra и «Осторожно, новости» со ссылкой на коллегу рэпера Яну Джалю.

По словам Джалю, Vacio не предупредил ее об отъезде. Она узнала, что рэпер покинул Россию, от его друзей, а позже он подтвердил свой отъезд в личном разговоре. Джалю утверждает, что Vacio был «очарован американской мечтой», считал, «что все должно получаться легко и само собой в абсолютной свободе» и в итоге решил, что «достоин большего».

Коллега рэпера отметила, что в последнее время он жаловался на давление и притеснения. Джалю не уточнила, кто именно оказывал давление на артиста. «Все уехавшие эту ахинею несут, что на них кто-то давит. Это абсурд — есть какие-то обязательства, ответственность. Мы сами не понимаем, как это произошло», — добавила Джалю.

Vacio задержали 21 декабря 2023 года после того, как он пришел на «почти голую вечеринку» Насти Ивлеевой в кроссовках и белом носке, надетом на член. Тогда депутаты и Z-блогеры потребовали наказать участников вечеринки.

На следующий день рэпера арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду ЛГБТ». 6 января Vacio повторно задержали по той же статье. Лефортовский суд назначил ему еще 10 суток административного ареста. По данным «Медиазоны», причиной второго ареста стало то, что Vacio матерился на выходе из ОВД.

Перед вторым арестом Vacio привезли в военкомат в районе метро «Белорусская» и вручили повестку. Как утверждает телеграм-канал Shot со ссылкой на адвоката рэпера Романа Попова, весной этого года Vacio должен был поехать на войну в Украине. Он якобы пять раз приходил в военкомат, где ему назначали новые медкомиссии и даты явки.

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