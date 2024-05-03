В аннексированном Севастополе мужчина ударил девушку ногой за отказ спеть для него кавказскую песню. Об этом сообщает издание «Лента новостей Крыма». По данным ТАСС, местная полиция проводит проверку.

Инцидент произошел 30 апреля на набережной Корнилова. В тот день там пели несколько девушек. В какой-то момент к ним подошли двое мужчин с просьбой спеть для них кавказские песни и сыграть лезгинку. После отказа один из мужчин стал ругаться матом на исполнительницу, а когда увидел, что его снимают на видео, ударил девушку ногой в грудь. Видео произошедшего опубликовал телеграм-канал «ЧП Севастополь».

ТАСС отмечает, что прибывшие на место силовики задержали мужчин 32 и 33 лет. По данным «Ленты новостей Крыма», один из них служил в 810-й бригаде морской пехоты, которая базируется в Севастополе.

«Лента новостей Крыма» со ссылкой на издание «Севкор» пишет, что материалы по делу о нападении на девушку направили в военно-следственный комитет, так как агрессор — участник войны в Украине, который находился в Севастополе на отдыхе. При этом ни в телеграме, ни в архивной версии сайта «Севкора» такой информации нет. «ЧП Севастополь» без ссылки на источники пишет, что нападавший был судим, освободился по амнистии и пошел служить в штурмовое подразделение Минобороны «Шторм Z».

2 мая в телеграм-канале появилось видео, на котором мужчина представляется Магомедом Елоевым и извиняется «перед гражданами, чьи честь и достоинство он задел». Также он дает слово, что такого больше не повторится. Это видео сопровождается подписью о том, что российские военнослужащие морской пехоты провели с мужчиной «качественную беседу».

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