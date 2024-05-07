Россия перестала перевозить оружие по Крымскому мосту 

Российская армия уже три месяца не использует Крымский мост для снабжения своих подразделений в Украине. Об этом пишет британская газета The Independent.

Изучив спутниковые снимки, сделанные специалистами компании Maxar, журналисты издания пришли к выводу, что на мосту «нет движения, следовательно, он может перестать быть эффективной военной целью для украинской армии».

Вместо Крымского моста российская армия начала использовать сухопутные маршруты через аннексированные регионы Украины, сообщает The Independent, ссылаясь на аналитиков крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

По их информации, с февраля по апрель этого года на железнодорожной части Крымского моста проехал лишь один грузовой поезд с 55 вагонами с топливными цистернами.

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Газета также отмечает, что Россия значительно сократила использование Крымского моста, который построили после аннексии полуострова в 2014 году, для поставок оружия на фронт после атаки украинских надводных беспилотников 17 июля 2023 года. В результате удара тогда обрушились несколько пролетов моста. После этого 12 августа Киев предпринял еще одну попытку атаковать мост переделанными зенитными ракетами С-200.

Первая атака на Крымский мост произошла 8 октября 2022 года. Около шести утра по московскому времени на мосту взорвался грузовик из-за чего загорелись несколько цистерн с топливом, а позже обвалились два пролета автомобильного полотна. Погибли четыре человека, в том числе водитель машины, который вез взрывчатку. Железнодорожная часть моста была выведена из строя почти на семь месяцев.

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