В НАТО определили «красные линии» для вмешательства в войну в Украине, а Беларусь обвинила Литву в подготовке свержения Лукашенко. Главные новости минувших выходных

НАТО определило две «красные линии», пересечение которых может привести к прямому вмешательству альянса в войну в Украине

La Republica, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что первой такой «красной линией» может стать вмешательство в войну Беларуси. В альянсе считают границу между Россией и Украиной «слишком протяженной и уязвимой», из-за чего украинская армия не может ее полностью контролировать. Издание отмечает, что если российская армия прорвет линию украинской обороны, то откроется коридор между Украиной и Беларусью.

Вторая «красная линия» — возможная провокация России по отношению к странам Балтии и Польше, а также «целенаправленное нападение» на Молдову. При этом, по данным The Wall Street Journal, прямое нападение России на страну-члена НАТО в ближайшем будущем маловероятно.

Беларусь обвинила Литву в подготовке свержения Лукашенко

По словам главы беларусского МИДа Сергея Алейника, Литва оказывает поддержку военизированным формированиям, которые хотят свергнуть власть в Беларуси.

«Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь», — заявил он.

В свою очередь, глава беларусского КГБ Иван Тертель ранее утверждал, что на территории Литвы и Польши действуют около 50 иностранных фондов, которые финансируют приверженцев как политики «мягкой силы» по отношению к Беларуси, так и более радикальных способов смены власти в республике.

Летом 2023 года замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек утверждал, что беларусским спецслужбам известно о «беглых террористах», которые разрабатывают планы по вооруженному вторжению в Беларусь. По его словам, их готовят на базе польского спецназа «Гром», «Союза стрелков Литвы», а также СБУ и подразделений военной разведки Украины.

Россия готовит масштабные диверсии в Европе

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на представителей европейских спецслужб. По их словам, речь идет о взрывах, поджогах и других способах нанесения ущерба объектам инфраструктуры на территории европейских стран.

Как сообщается, диверсии могут быть организованы как напрямую, так и через посредников. При этом, как утверждает издание, Россия «практически не беспокоится о гибели гражданского населения».

«Мы оцениваем риск контролируемых (Россией — Прим. «Холода») актов саботажа как значительно возросший», — заявил глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Томас Хальденванг. Он считает, что Россия может спокойно проводить операции на европейской территории «с высоким потенциалом ущерба».

В качестве примера уже совершенных операций издание приводит арест двух граждан России и Германии, которых подозревают в подготовке поджога на складе с грузами помощи для Украины. В Швеции службы безопасности расследуют серию недавних железнодорожных аварий, которые, как подозревают спецслужбы, могут быть актами саботажа со стороны России.

Родственники погибшего в реабилитационном центре пациента обвинили его сотрудников в пытках

30-летний Артем Х. погиб в реабилитационном центре «Здоровый Кавказ» в Пятигорске, где проходил лечение от наркотической зависимости. Причиной смерти в Центре назвали сердечную недостаточность, однако родные погибшего считают, что его запытали до смерти.

Мария передала журналистам аудиозапись, якобы сделанную очевидицей происходящего в центре. Та рассказала, что Артем попытался сбежать из учреждения, за что его избили и завернули в ковер.

«Они прыгали по сломанным ребрам, били по голове, ногам. Ему даже воды не приносили. У него кровь в носу запеклась. Артем кричал, что не может дышать. А потом ему засунули кляп. Проходит минут десять, у него закатываются глаза и он начинает желтеть», — сказала женщина на записи.

Следственный комитет по факту произошедшего уголовное дело об истязаниях.

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