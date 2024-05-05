Минск обвинил Литву в подготовке военных для свержения власти в Беларуси

Глава беларусского МИД Сергей Алейник заявил в интервью «РИА Новости», что Литва оказывает поддержку военизированным формированиям, которые хотят свергнуть власть в Беларуси.

Алейник утверждает: «Информация, которой мы владеем, которую мы довели в том числе по дипломатическим каналам, свидетельствует о том, что литовские власти не просто попустительствуют, они фактически поддерживают и финансируют подготовку околовоенных формирований, ставящих своей целью свержение законной власти на территории Республики Беларусь и использование террористических, экстремистских видов деятельности» в отношении Беларуси. По его словам, эти формирования находятся на территории Литвы.

Глава беларусского КГБ Иван Тертель ранее утверждал, что на территории Литвы и Польши находятся около 50 иностранных фондов, которые финансируют приверженцев как политики «мягкой силы» по отношению к Беларуси, так и более радикальных способов смены власти в республике.

Кроме того, в апреле этого года КГБ Беларуси заявил, что предотвратил удар беспилотников, который якобы планировала Литва. Иван Тертель утверждал, что «радикалы» в Польше и Литве собирают беспилотники, чтобы затем атаковать объекты в Беларуси. Он также обвинил Польшу в пособничестве в создании «освободительной армии» из «экстремистских и террористических организаций». Литва назвала заявления Тертеля провокацией.

В декабре 2023 года Тертель заявил, что семь группировок на территории Польши готовят теракты и захват объектов в Беларуси. Тогда глава КГБ утверждал, что Минску известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют деятельность этих группировок.

Летом 2023 года замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек утверждал, что беларусским спецслужбам известно о «беглых террористах», которые разрабатывают планы по вооруженному вторжению в Беларусь. По его словам, их готовят на базе польского спецназа «Гром», «Союза стрелков Литвы», а также СБУ и подразделений военной разведки Украины.

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