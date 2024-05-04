Реабилитационный центр обвинили в пытках после смерти пациента от удушья в ковре

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязаниях (статья 117 УК) в отношении сотрудников реабилитационного центра в Пятигорске. Об этом сообщается на сайте ведомства. Кроме того, следователи проводят проверку по факту смерти одного из пациентов, который, по предварительной информации, умер от сердечной недостаточности.

Ранее о гибели 30-летнего Артема Х. в реабилитационном центре «Здоровый Кавказ» сообщило издание NewsTracker. Вдова погибшего Мария рассказала журналистам, что у ее мужа была наркозависимость, и он попал в центр после рецидива. По ее словам, это учреждение закрытого типа, из которого не выпускают пациентов. В течение двух недель она виделась с супругом через окно.

«Мы перемахивались, сердечки друг другу показывали. Он был жив и здоров», — рассказала она. 27 апреля она пришла к зданию центра, чтобы снова встретиться с мужем, но так и не увидела его.

Фото: NewsTracker

Позднее Мария узнала, что ее супруг был в группе мужчин, которые запланировали побег из учреждения. В последний момент Артем передумал и рассказал обо всем сотрудникам центра в надежде избежать наказания. В ночь на 28 апреля его и еще двоих мужчин «забрали на перевоспитание», рассказала Мария.

Судя по аудиозаписи, которую сделала очевидица происходящего и которую Мария передала журналистам NewsTracker, одного из мужчин поместили в так называемый «танк». Это обтянутая со всех сторон одеялами двухъярусная кровать, на которой человека в течение нескольких дней, недель и даже месяцев могут держать на голой решетке без матраса и подушек.

Мужа Марии, по словам очевидицы, избили железной шваброй и сломали ему ребра и нос, после чего повели на 3-4 часа «купаться в ледяной воде». После этого Артема Х. закатали в ковер, который замотали скотчем, рассказала женщина. В таком положении он провел два дня, на протяжении которых его продолжали избивать.

«Он кричал от боли и просил: “Мама, спаси”», — рассказала женщина на аудиозаписи, добавив, что его крики слышал весь этаж реабилитационного центра. Когда скотч ослабили, Артем попытался выбраться из ковра, за что был снова избит, сказала она.

«Они прыгали по сломанным ребрам, били по голове, ногам. Ему даже воды не приносили. У него кровь в носу запеклась. Артем кричал, что не может дышать. А потом ему засунули кляп. Проходит минут десять, у него закатываются глаза и он начинает желтеть», — сказала женщина.

По ее словам, сотрудники центра попытались сделать Артему искусственный массаж сердца, а затем вызвали врача, который констатировал его смерть. «Он был синий. Из ушей вода текла», — сказала женщина на аудиозаписи. Прежде чем вызвать полицию, всех свидетелей произошедшего вывезли из «Здорового Кавказа» в другой центр, а из комнат учреждения убрали все камеры, утверждает она.

По словам жены погибшего, сотрудники «Здорового Кавказа» позвонили его родителям и сообщили, что Артему резко стало плохо. Его якобы вывели на улицу и сразу вызвали скорую, но спасти его не удалось. В справке о смерти, которую выдали родственниками, говорится, что Артем умер от сердечной недостаточности.

Фото: NewsTracker

«Мы сразу поехали в Пятигорск. Там уже были следственные органы, полиция, медики, и нас не пускали. Не помню, как вырвалась, спросила “где он?”, мне пальцем показали на место. Я залетела и была в шоке. Артем весь избитый был: в ссадинах, шишках, гематомах. Он не просто поломанный лежал, я не знаю, чем они били, но такое ощущение, что его просто разрубили», — сказала вдова Артема. Мужчину похоронили 1 мая.

По словам родственников погибшего, они боятся, что «дело замнут», так как силовики опрашивают не всех свидетелей, а общаются с ними выборочно.

Директор «Здорового Кавказа» Светлана Очкань не стала разговаривать с журналистами NewsTracker.

Ранее уголовное дело об истязании, а также о похищении людей и незаконном лишении свободы завели в отношении руководства и сотрудников другого реабилитационного центра для людей с наркотической зависимостью — «Спарты» в Красноярском крае. Одного из сотрудников учреждения заподозрили в намеренном заражении женщин ВИЧ.

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